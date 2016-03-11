Форма поиска по сайту

11 марта 2016, 16:36

В России появятся электронные рецепты и больничные с июля 2016

Фото: m24.ru/Александр Авилов

С 1 июля 2016 года по всей стране начнут выписывать электронные рецепты и больничные. Соответствующий законопроект подготовило Министерство здравоохранения России.

Согласно документу медицинские работники смогут выписывать не только бумажные рецепты и больничные, но и электронные с усиленной электронной подписью. При этом психотропные и наркотические препараты по-прежнему можно будет получить лишь по рецепту на бумажном носителе.

На данном этапе проводятся общественные обсуждения в отношении законопроекта, о чем сообщили в департаменте информационных технологий Москвы.

– Законопроектом предусматривается возможность выдачи листков нетрудоспособности и рецептов на лекарственные препараты в форме электронного документа, что позволит существенно оптимизировать процедуру оформления указанных документов и исключит необходимость хождения рецептов и больничных листков на бумажном носителе, – пояснили в ведомстве.

Разработчик законопроекта Дмитрий Романов утверждает, что принятие документа не потребует выделения дополнительных бюджетных средств.

В Департаменте информационных технологий Москвы напомнили, что сейчас электронные рецепты все равно приходится распечатывать из-за законодательных ограничений.

