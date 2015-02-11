Город дополнительно выделит около 40 млрд рублей на лечение москвичей

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В этом году Московский городской фонд обязательного медицинского страхования (МГФОМС) получит дополнительно из городского бюджета 39 млрд рублей. Эти деньги пойдут на лечение москвичей в больницах и поликлиниках, рассказал M24.ru заммэра по вопросам социальной политики Леонид Печатников. По его словам, за счет этих средств часть тарифов ОМС вырастет на 30%, дополнительное финансирование получат медуслуги, на которые сейчас у поликлиник и больниц не хватает денег. Как пояснили M24.ru в департаменте здравоохранения, тарифы будут увеличены к 1 июля 2015 года. Для этого нужно будет скорректировать бюджет Москвы.

"Решение о перечислении дополнительных средств в фонд ОМС было принято еще в конце 2014 года", - рассказал Леонид Печатников. Он отметил, что всего в 2015 году страховщикам перечислят 39 миллиардов рублей.

Поддержка фонда ОМС вошла в антикризисный план столичного правительства. Средства были также зарезервированы на на обеспечение льготников лекарствами. 1,7 млрд рублей дополнительно выделено на оказание адресной поддержки нуждающимся москвичам.

В департаменте здравоохранения M24.ru пояснили, что для повышения тарифов фонда ОМС потребуется сначала принять поправки в бюджеты города Москвы и Московского городского фонда ОМС. "Они будут приняты к 1 июля 2015 года. На какие конкретно медицинские услуги пойдет дополнительное финансирование, пока не известно. Но речь идет о тех услугах, на которые чаще всего у медучреждений не хватает денег", - рассказал собеседник M24.ru.

В Московском фонде ОМС M24.ru заявили, что пока не видели проекта поправок в бюджет.

С 1 января 2015 года столичные учреждения здравоохранения перешли на одноканальное финансирование – деньги на оказание медицинских услуг теперь выделяются только из фонда ОМС. На оказание медицинских услуг в 2015 году было выделено 165,6 млрд рублей. Однако уже в 2014 году встал вопрос о том, что на некоторые виды лечения денег фонда не хватает. Например, цена стандартного курса лечения онкологического заболевания составляет около 120–150 тысяч рублей. Фонд ОМС покрывает только 40% этой суммы. Также в конце прошлого года фонд ОМС по настоянию столичных властей увеличил финансирование услуг родильных отделений в четыре раза. Кроме того, как отметили в департаменте здравоохранения, в 2014 году выросли тарифы на травматологию и ортопедию, а также на проведение реанимации. Однако рост оплаты происходил за счет собственных средств фонда, а не за счет бюджета Москвы.





Член комиссии Мосгордумы по здравоохранению, главврач городской клинической больницы № 64 Ольга Шарапова заявила, что прежде всего следует увеличить финансирование терапевтических и неврологических коек. "Так, в терапии у нас очень тяжелые пациенты с ишемической болезнью сердца – на ее лечение фонд выделяет всего 19 тысяч рублей. А на сосудистую недостаточность – 52 тысячи рублей. Таким больным требуются дорогостоящие лекарства, поэтому тарифы нужно увеличить минимум на 50%, а то и в два раза", - рассказала Шарапова. Кроме того, следует усилить финансирование лечения пациентов с обычной и осложненной пневмонией.

Что касается неврологического направления, то в этой сфере требуется рост финансирования по всем услугам, связанным с лечением инсультов. "При этом заболевании больной может провести в реанимации и неделю, а на его лечение выделяется всего 67 тысяч рублей. Эту сумму нужно увеличить на 30-40%", - заявила депутат.

То же самое касается и реабилитации после инсульта. На нее выделяется 23 тысячи рублей за 15 дней выхаживания пациента. "При этом с ним каждый день работают 5-6 врачей, каждому из которых мы должны платить хорошую зарплату", - добавила Ольга Шарапова.

Она также отметила, что до выделения дополнительных средств из бюджета Москвы медучреждения будут "жить" за счет участия в программе добровольного медицинского страхования (ДМС). "Мы в прошлом году заработали на оказании платных услуг более 300 млн рублей. Все эти деньги пошли на поддержание качества медицинских услуг и увеличение фонда оплаты труда", - отметила Шарапова.

Президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский отметил, что в последнее время от пациентов стало приходить все больше жалоб о навязывании платных услуг. "Не знаю, связано ли это с кризисом, но, вместо единичных сообщений, мы получаем большое количество жалоб регулярно. Пациенты сообщают, что не могут получить положенную им по закону бесплатную помощь", - заявил эксперт.

Он также отметил, что увеличение финансирование позитивно скажется на работе больниц и поликлиник. "Однако нужен серьезный контроль за использованием средств", - считает Саверский.

Дарья Миронова, Марина Курганская