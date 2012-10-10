Семьдесят московских врачей пройдут стажировку в Швейцарии и Израиле

Фото: ИТАР-ТАСС

Семьдесят столичных врачей отправятся на стажировку в клиниках Швейцарии и Израиля до конца 2012 года.

"У нас уже побывало пять групп врачей в клиниках Швейцарии и Израиля, где они проходили стажировку и повышали свою квалификацию. Еще 70 человек мы планируем отправить до конца года", - сообщил первый заместитель главы московского департамента здравоохранения Николай Плавунов.

Отбор врачей для прохождения стажировки осуществляется на конкурсной основе. Как отмечал в апреле тогдашний руководитель департамента здравоохранения Леонид Печатников, на стажировку отправляются врачи в возрасте до 40 лет, владеющие английским языком на необходимом уровне. Также врачи уже должны иметь успехи в своей профессии. Учебный курс должен занять у них одну неделю.

Как сообщает РИА Новости, в рамках стажировки в 2012 году проводились рабочие совещания, обсуждения рабочего дня, результатов полученного опыта и оценка возможностей реализации заграничного опыта в условиях московского здравоохранения.

По словам врачей, обучение за границей помогает им в дальнейшей работе в Москве, особенно при работе на новом медицинском оборудовании. Полезно для прошедших стажировку врачей и то, что они имеют возможность связаться через интернет с коллегами из других стран.