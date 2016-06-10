Жители столицы стали реже покупать презервативы

Фото: m24.ru/Александр Авилов

На 29 процентов сократились продажи презервативов в столичных аптеках в I квартале 2016 года, сообщил в компании DSM Group, проводящей аудит и анализ фармацевтического рынка.

"За I квартал 2016 года в аптеках Москвы было продано 751 тысяч упаковок средств барьерной контрацепции на сумму 164 миллионов рублей (в ценах закупки аптек). Это всего на 1 процент больше чем за I квартал 2015 года в рублях. При этом в упаковках рынок презервативов сократился на 29 процентов", – приводит слова представителя компании Агентство "Москва".

Как уточняется, это связано с подорожанием таких марок как Contex и Durex, цена на которые выросла на 41 процент и 30 процентов соответственно. Второй по популярности бренд Vizit вырос в цене в среднем на 9 процентов. Эти три бренда занимают 85 процентов стоимостного объема продаж презервативов в аптеках Москвы.

Другой причиной снижения продаж, по словам представителя DSM Group, стало то, что покупать стали чаще большие упаковки (12 штук). Так, продажи упаковок № 12 упали на 23 процента, упаковок № 3 – на 26 процентов, а а поштучная продажа и вовсе сократилась в четыре раза.

При этом средневзвешенная стоимость упаковки выросла на 42 процента и составила около 220 рублей (в ценах закупки аптек).