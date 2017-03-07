Форма поиска по сайту

07 марта 2017, 10:48

Общество

Птичий грипп обнаружили на еще одном подмосковном предприятии

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Птичий грипп выявили на предприятии "Орловское" в деревне Мизиново Щелковского района Московской области, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

На момент начала заболевания там содержалось 230 тысяч голов птицы, из них пало почти четыре тысячи.

Продукция с предприятия поставлялась в Москву, а также в Московскую, Тульскую, Нижегородскую и Вологодскую области.

Для предотвращения распространения инфекции сведения направили в территориальные управления Россельхознадзора и ветеринарные управления.

На предприятии проводится комплекс действий по борьбе с заболеванием.

Очаг птичьего гриппа выявили 3 марта 2017 года на территории Сергиево-Посадского района Подмосковья в поселке Березняки.

Выяснилось, что продукция с предприятия "Смена" поставлялась в Москву, Магадан, а также во Владимирскую, Тамбовскую и Московскую области.

Для борьбы с заболеванием был создан оперативный штаб из 65 человек. .

Уничтожено более 250 тысяч птиц.

Угрозы распространения птичьего гриппа для жителей региона нет.

