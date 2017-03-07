Птичий грипп обнаружили на еще одном подмосковном предприятии

Фото: m24.ru/Александр Авилов
Птичий грипп выявили на предприятии "Орловское" в деревне Мизиново Щелковского района Московской области, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.
На момент начала заболевания там содержалось 230 тысяч голов птицы, из них пало почти четыре тысячи.
Продукция с предприятия поставлялась в Москву, а также в Московскую, Тульскую, Нижегородскую и Вологодскую области.
Для предотвращения распространения инфекции сведения направили в территориальные управления Россельхознадзора и ветеринарные управления.
На предприятии проводится комплекс действий по борьбе с заболеванием.
Выяснилось, что продукция с предприятия "Смена" поставлялась в Москву, Магадан, а также во Владимирскую, Тамбовскую и Московскую области.
Для борьбы с заболеванием был создан оперативный штаб из 65 человек. .
Уничтожено более 250 тысяч птиц.
Угрозы распространения птичьего гриппа для жителей региона нет.