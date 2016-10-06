Форма поиска по сайту

06 октября 2016, 19:00

Общество

Медицинский препарат отозвали из продажи после потери зрения у пациентов

Росздравнадзор в среду приостановил реализацию препарата "Авастин", после которого пациенты НИИ глазных болезней имени Гельмгольца частично ослепли. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

Лекарство решили отозвать после публикаций в СМИ сообщений о ЧП в одной из старейших офтальмологических клиник, отмечается в документе.

Под отзыв попали флаконы серии B7035, содержащие концентрат для приготовления раствора для инфузий 100 мг/4 мл. Препарат швейцарского производства упаковывали в России.

Медицинским организациям рекомендуют проверить, есть ли у них в наличии данная серия лекарства, и уведомить об этом территориальный орган Росздравнадзора. Сотрудники ведомства должны изъять препарат этой серии из обращения.

3 октября следственный комитет РФ возбудил уголовное дело для проверки обстоятельств частичной потери зрения 11 пациентами. По версии следствия, одиннадцать пациентов клиники частично ослепли после введения препарата "Авастин".

Медицинская процедура проводилась в сентябре в помещении малой операционной клиники глазных болезней на улице Суворова, 11. Всех пострадавших прооперировали, они чувствуют себя удовлетворительно.

