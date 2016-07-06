Бесплатные проверки здоровья пройдут в июле на ВДНХ

Фото: ТАСС/Игорь Машков

В июле на ВДНХ пройдут бесплатные проверки здоровья, сообщает mos.ru. Получить консультации специалистов можно будет в павильоне № 5.

Очередные акции "Проверь свое сердце" и "Проверь свое зрение" пройдут в павильоне № 5 ежедневно с 10:00 до 17:00. Все желающие смогут бесплатно проверить состояние своего сердца на современном кардиовизоре с 9 по 21 июля, а также получить консультацию офтальмолога до 31 июля.

С 23 по 31 июля на ВДНХ пройдет акция "Бесплатная подометрия". Это компьютерный метод, который позволяет определить тип свода стопы и нагрузку на различные ее части. Делается это для диагностики причин боли и дискомфорта в стопах, плоскостопия, различных деформаций стопы (косточки), неравномерной нагрузки на стопы (например, при нарушении осанки).

В Москве смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в 2015 году стала самой низкой в Центральном федеральном округе. Несмотря на это, 21 процент москвичей находится в зоне высокого риска, и у них в течение 10 лет может случиться инфаркт или инсульт.

Пройти бесплатное обследование и получить консультацию квалифицированных специалистов могут все желающие. Документы и предварительная запись не нужны.