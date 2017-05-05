Случаев клещевого энцефалита в Москве не зафиксировано

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Заболеваний клещевым вирусным энцефалитом в Москве с начала 2017 года не зафиксировано, сообщила руководитель столичного Роспотребнадзора Елена Андреева.

Из-за холодной весенней погоды сезон активности клещей в 2017 году начался позже. За текущий год с укусами клеща в больницы обратились 62 человека, но вирусного энцефалита у них не обнаружили.

Клещевой баррелиоз, или болезнь Лайма, диагностировали у 50 москвичей. При этом во всех случаях заражение произошло не на территории города.

В целях профилактики инфекционных заболеваний, передающихся клещами, обрабатываются столичные зоны отдыха, парки и кладбища. В 2017 году обработано уже 284 гектара городских территорий, в том числе парки "Сокольники", "Фили", Измайловский лесопарк, парк на Поклонной горе и другие.

106 прививочных пунктов открыли в поликлиниках. Прививка гарантирует отсутствие заболевания даже при контакте с инфицированными клещами. С начала 2017 года прививки сделали шесть тысяч человек.