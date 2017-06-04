Могели Хубутия переведен на должность президента НИИ имени Склифосовского

Фото: ТАСС/Владимир Яроцкий

Академик Могели Хубутия, покинувший пост директора НИИ скорой помощи имени Склифосовского, переведен на должность президента института, сообщает телеканал "Москва 24".

Комментируя появившуюся в СМИ информацию об уходе Хубутия, в департаменте сообщили, что о назначении академика на пост президента объявил глава ведомства Алексей Хрипун на встрече с коллективом НИИ 2 июня.

Ранее стало известно, что исполняющим обязанности назначен заместитель директора по науке 43-летний Сергей Петриков. Сам Хубутия заявил, что остается практикующим хирургом в институте.

Могели Хубутия возглавлял НИИ скорой помощи имени Склифосовского с 2006 года. 17 июня ему исполнится 71 год.