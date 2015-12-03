В систему ОМС введут часть для финансирования высокотехнологичных операций

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В систему обязательного медицинского страхования (ОМС) введут специальную часть для финансирования высокотехнологичных операций. Соответствующие поправки в законодательство внесет Госдума.

Как сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на первого зампредседателя комитета нижней палаты парламента по охране здоровья Николая Герасименко, это произойдет в течение полугода.

"Наш комитет поддерживает это предложение. У нас были случаи, в Перми, в других городах, когда средств не хватало, и эти высокотехнологические центры по несколько месяцев не работали, поэтому это вполне оправдано, мы поддержим это направление. Думаю, поправки в течение первого полугодия мы примем", – пояснил Герасименко.

По его словам, уже сейчас в проекте федерального бюджета на следующий год планируется заложить около 15 миллиардов рублей на финансирование высокотехнологичных операций в 2016 году.

Ранее Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию предложил создать в системе ОМС федеральную часть для финансирования высокотехнологичных операций.

Отметим, что в Москве финансирование высокотехнологичной медицинской помощи увеличат в два раза. Об этом в конце ноября заявил Сергей Собянин.

"Я давал поручение разработать постановление правительства об увеличении финансирования высокотехнологичной медицинской помощи. Тарифы, которые у нас были до этого, не включали ряд статей расходов и не совсем адекватно отражали затраты медицинских учреждений. Кроме того, потребность в такой медицине постоянно растет", – подчеркнул мэр Москвы.

Таким образом, в будущем году размер городских субсидий на высокотехнологичную медицину увеличится с 2,5 миллиарда до 5 миллиардов рублей.