02 ноября 2016, 11:33

Общество

Эпидемия ВИЧ объявлена в Екатеринбурге

Эпидемия ВИЧ объявлена в Екатеринбурге. Об этом сообщила начальник управления здравоохранения города Татьяна Савинова, передает телеканал "Москва 24".

В целом, напряженная обстановка с инфекцией наблюдается во всей Свердловской области – она находится на первом месте в России по числу заболевших на 100 тысяч населения.

По официальным данным, в Екатеринбурге зарегистрировано 26 тысяч 693 случая ВИЧ-инфекции. Показатель зараженности – 1,8 процента населения города, то есть болен каждый 50-й житель. Медики считают, что более половины заразились наркотическим путем – через шприцы.

Позднее Татьяна Савинова пояснила ТАСС, что эпидемия ВИЧ в Екатеринбурге не объявлялась. "Конечно, для нас медиков это давно эпидемия ВИЧ, так как много людей болеет в Екатеринбурге. Это не случилось вчера и ничего официально не было объявлено", – пояснила Савинова.

С 1 ноября любой желающий может пройти тест на ВИЧ в поликлинике по месту жительства в Екатеринбурге. Экспресс-тестирование на улицах города проводит центр СПИДа.

Дмитрий Медведев утвердил Государственную стратегию противодействия распространению ВИЧ-инфекции в России на период до 2020 года. Основные цели стратегии – увеличение числа граждан, прошедших освидетельствование на ВИЧ-инфекцию.

Кроме того, стратегия предполагает информирование населения в возрасте 18-49 лет по вопросам вируса иммунодефицита и его профилактики. В 2015 году свыше 37 процентов носителей вируса иммунодефицита (около 200 тысяч человек) получали антиретровирусную терапию. Эту долю планируется увеличить до 60 процентов.

