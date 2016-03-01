Лечебный корпус больницы имени Ворохобова отремонтируют

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Травматологический корпус Городской клинической больницы № 67 имени Ворохобова капитально отремонтируют. Об этом mos.ru сообщил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

"В ходе работ будет выполнена перепланировка подвала и технического этажа с частичным демонтажем перегородок", — рассказал Леонов. Он добавил, что стыки наружных стен отремонтируют, перекрытия усилят, а для фундамента и стен подвала сделают гидроизоляцию.

Четырехэтажное здание, расположенное на улице Саляма Адиля, имеет площадь почти четыре тысячи квадратных метров. При ремонте планировку самих помещений менять не будут. Территорию вокруг лечебного корпуса благоустроят.

Строительные работы планируется завершить в течение 7 месяцев, включая месяц, отведенный на подготовку. По итогам госэкспертизы, стоимость сметы снизили на 21,5 миллиона рублей, что составляет 8,2 процента от ранее заявленной суммы.

Отметим, всего в этом году за счет бюджета построят 10 медицинских учреждений. В их числе поликлиника, две подстанции скорой помощи, роддом и патологоанатомический корпус с лабораторией.

К 2018 году на бюджетные деньги планируют построить 18 поликлиник на 8,5 тысячи посещений в смену. Еще семь поликлиник начнут проектировать, а построят позже.