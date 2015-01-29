Эпидемия лихорадки Эбола пошла на спад

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Эпидемия лихорадки Эбола близится к завершению. Впервые с июня 2014 года за неделю вирусом заразились менее 100 человек в Гвинее, Либерии и Сьерра Леоне. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения.

По последним данным организации, количество зараженных Эболой составляет более 22 тысяч человек, погибли порядка девяти тысяч человек. Всего за последнюю неделю было подтверждено 99 случаев заражения. Из них 30 – в Гвинее, 4 – в Либерии и 65 – в Сьерра-Леоне.

Ранее ВОЗ сообщала о 7,8 тысячи погибших и более 20 тысячах зараженных в этих же трех странах.

Эпидемия лихорадки Эбола унесла большое количество жизней врачей, которые работают в Западной Африке. Умерли около 500 человек, при этом все российские медработники здоровы.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что всего в Западной Африке зарегистрировано более 21 тысячи случаев заболевания лихорадкой Эбола или подозрения на нее, подтверждены 14,5 тысяч. Однако сейчас ситуация стабилизируется, пик заболеваемости пришелся на август прошлого года.

Попова также подчеркнула, что низкий процент заболеваемости обычно среди детей и молодежи. Кроме того, лаборатория Роспотребнадзора выявила, что чаще заболевают те, кто болен гепатитом Б. В Гвинее развернут кластер российско-гвинейский на базе института Пастера.

Добавим, в январе власти Мали заявили, что страна справилась с лихорадкой Эбола. По данным миссии ООН, в течение 42 дней не было зафиксировано ни одного нового случая смертельно опасного заболевани