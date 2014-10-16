Магнитные бури: чем опасны вспышки на Солнце

"Нераскрытые тайны": Чем опасны вспышки на Солнце

Удивительная связь человека с Солнцем скрывает в себе много загадок. Как связаны солнечные вспышки с магнитными бурями? И какое зло в себе они таят? Действительно ли Солнце стало активнее нам угрожать? Или это просто паника? Куда бежать, если синоптики опять пугают космическими цунами? И есть ли способ защитить себя от кары небес? Об этом расскажет программа "Нераскрытые тайны" на телеканале "Москва Доверие".

Кара с небес

Солнце - ближайшая к планете звезда, подарившая нам жизнь. Этот огненный шар пугает и завораживает человека одновременно. Мы любим смотреть на закат и рассвет Солнца, радуясь каждому его лучу и ожидая от него подвоха лишь в виде солнечных ожогов.

Но синоптики несколько раз в месяц предупреждают нас о более тяжелой опасности, которую несет в себе яркая звезда. Оказывается, когда с Солнца поднимается ветер, на нашей планете возрастает количество инфарктов и инсультов, обостряются приступы астмы и эпилепсии, становится больше самоубийц, рождаются гении.

Алексей Матюнин - руководитель благотворительного фонда. Помогая людям с тяжелыми заболеваниями, он и предположить не мог, что сам однажды заболеет чем-то странным, и так сильно, что реанимация станет рабочим кабинетом на долгие восемь лет. Алексей - гипертоник с нестабильной стенокардией.

"В 2013 году я пять раз был в реанимации. Меня увозили из дома в карете скорой помощи. В определенный момент очень хороший кардиолог попытался выяснить, из-за чего все это дело происходит. Мы с ним очень долго разговаривали. Он говорит о том, что я подвержен магнитным бурям. Я говорю: "Нет, я даже не замечал", - говорит Алексей Матюнин.

Сначала Алексей удивился, но вскоре убедился лично: вспышки на Солнце действительно кардинально меняли его самочувствие.

"Получается, что становится хуже не в сам день магнитной бури, а на следующий день. Я никогда не думал, что магнитные бури могут на меня влиять настолько сильно", - рассказывает Алексей Матюнин.

Фото: nasa.gov

Причина бед Алексея - магнитная буря. Мы не видим ее и не осязаем. Что это такое? Как и где эта буря поднимается? Источник невидимого цунами - Солнце.

"Солнце - это большой термоядерный реактор естественного типа, открытый, с колоссальной мощностью. Наши коллеги американцы посчитали, что то, что за секунду выделяется Солнцем, хватило бы на три миллиона лет питать всю американскую систему энергоснабжения", - объясняет руководитель Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Сергей Гайдаш.

Каждую секунду от звезды истекает миллиард тонн мельчайший частиц солнечного вещества. Это и есть солнечный ветер. Около Земли он сталкивается с сопротивлением магнитного поля нашей планеты.

Солнечный ветер будто пытается сорвать с Земли оболочку. К счастью, безуспешно. Но такое противоборство происходит постоянно - ежедневно, ежеминутно. И совсем другой оборот оно приобретает в моменты, когда на Солнце происходит вспышка.

Солнечная революция

Обычное сопротивление магнитного поля Земли превращается в магнитную бурю. На сильные колебания магнитного поля и реагирует человеческий организм плохим самочувствием.

"Мы первые доказали, что магнитная буря влияет на здоровье человека, иногда очень серьезно, на показателях работы скорой помощи города Москвы. И за три года мы обработали около восьми миллионов вызовов. Причем не только сердечнососудистая патология была, там были эпилептики, там были больные с бронхиальной астмой", - утверждает доктор медицинских наук, профессор МГМУ им. И.М. Сеченова, заслуженный деятель науки РФ Семен Рапопорт.

Исследования показали, что тяжелее всего приходится людям с заболеваниями сердечнососудистой системы: количество гипертонических кризов увеличивается в разы, а число инфарктов - на 15 процентов. Таковы цифры только по Москве. Но что именно происходит с организмом в период бури? Когда солнечный ветер приходит на Землю, у людей сгущается кровь.

"Дело в том, что кровь сама по себе - это не просто такая красная жидкость, которая бегает у нас по сосудам, а это элементы, это эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Мы начали целый цикл исследований. Мы брали кровь из вены, смотрели, что у этого человека происходит в спокойный период, что происходит в период с повышенной геомагнитной активностью. И мы увидели, что да, действительно нарастает агрегация тромбоцитов.

То есть тромбоциты склеиваются. На макросъемке капилляров можно отчетливо увидеть, что в обычное время кровь - это вполне однородная жидкость, а во время бури она становится комковатой. Эти сгустки и приводят к образованию тромбов, а тромбы - к инфарктам", - рассказывает руководитель лаборатории метеопатологии и магнитобиологии Юрий Гурфинкель.

Изучением влияния магнитного поля на человека реаниматолог Юрий Гурфинкель занимается уже более 20 лет. В его лаборатории стоит загадочный агрегат, похожий на клетку. В клинике его называют арфой - за внешнюю схожесть с инструментом.

Фото: nasa.gov

За деревянными накладками "арфы" провода: если пустить по ним ток, то внутри инструмента образуется магнитное поле, которое можно моделировать, выставляя даже марсианское или лунное. Внутрь помещается человек, по реакциям которого здесь и изучают влияние магнитного поля.

"Одеваются электроды, пишется его кардиограмма в течение всего периода, всей циклограммы, как мы это называем. Здесь есть такое небольшое окошко, куда продевается рука человека. Эта машинка подвигается определенным образом. Прибор включается, и исследуется капиллярный кровоток", - поясняет Юрий Гурфинкель.

Как раз здесь и были зафиксированы сгущения крови из-за того, что склеиваются тромбоциты. Функция тромбоцитов - оказание скорой помощи. Если происходит повреждение сосудов, они быстро оказываются на месте катастрофы и буквально заклеивают пробоину. В период магнитных бурь повреждений нет, но тромбоциты все равно почему-то активизируются. Почему?

"Это магнитная буря, изменение магнитного поля организм воспринимает как стресс. И вот такой механизм реакции способствует тому, что в крови повышается уровень гормонов, адреналина, норадреналина. Эти вещества как раз и ведут к повышенной агрегации тромбоцитов", - Юрий Гурфинкель.

То есть войну солнечного ветра с магнитным полем Земли человек ощущает неосознанно и воспринимает как угрозу жизни. Увеличение гормона стресса влечет за собой спазм сосудов и повышение давления.

"Очень плохо, давление повышается - 150, 160, 170, 180. А для меня давление верхнее 130 - это уже очень тяжело", - говорит Алексей Матюнин.

"Тушите свет!"

Для карет скорой помощи дни борьбы магнитного поля Земли с солнечными цунами - самые напряженные.

"Когда прогнозируют магнитные бури, то мы ожидаем повышенное количество гипертонических кризов и заболеваний сердца", - объясняет врач скорой медицинской помощи Закир Ишманов.

"Идет удушье, очень плохо себя чувствуешь, тошнота, рвота, голова очень сильно болит. Никому не пожелаю то, что могло произойти. Когда тебя привозит скорая помощь в больницу - это очень страшно", - сетует Алексей Матюнин.

"Госпитализируем пациентов мы при крайне высоком давлении, при давлении, которое мы сами не можем купировать. Или могут возникать какие-то серьезные осложнения, угрожающие жизни пациента. Это инфаркты, инсульты, другие невралгические проявления. А в больнице уже при пациенте находится медсестра врач, и постоянно контролируются жизненно важные функции", - поясняет Закир Ишманов.

Если с сердечно-сосудистыми патологиями более-менее понятно, то как объяснить обострение астмы или артроза в период солнечных вспышек? Какая связь этих заболеваний с переменами в магнитном поле?

"Страдает центральная нервная система, страдает гормональная система, функции эпифиза. Эпифиз - это одна из центральных гормональных желез", - рассказывает Семен Рапопорт.

Эпифиз - маленькая железа, которая прячется между полушариями головного мозга. Она скрывает в себе даже слишком много тайн. Известно, например, что эпифиз замедляет процессы старения; усиливает иммунную систему; отвечает за суточные биоритмы и влияет на способности организма к адаптации.

Но почему эта железа подчиняется Солнцу? Ученые ответить не могут. Улавливая солнечную активность каким-то невероятным способом, эпифиз выстраивает свой график работы, вырабатывая важный для человека гормон - мелатонин, но только после заката.

"Он начинает вырабатываться где-то часов в 11, а заканчивает вырабатываться около 5-6 часов утра. И в зависимости от этого перестраивается вся гормональная система. То есть эпифиз является посредником между человеком и Солнцем", - объясняет Семен Рапопорт.

Выброс плазмы. Фото: nasa.gov

"Если происходит сбой, во время магнитных бурь он называется десинхроноз, то получается рассогласование всех ритмов, наступает непорядок в продукции гормонов", - добавляет Рапопорт.

Из-за магнитных бурь эпифиз вырабатывает меньше мелатонина, чем обычно. Но хуже всего приходится тем, кто угнетает выработку мелатонина искусственно. А это делает каждый третий из нас.

"Продукция мелатонина может подавляться светом. Просто светом, обычным светом. Если вы ночью встаете, зажигаете свет, то у вас начинает подавляться продукция мелатонина, поэтому ночью желательно не зажигать свет, спать спокойно. Дать спокойно работать эпифизу", - поясняет Семен Рапопорт.

Алексей Матюнин, в очередной раз вернувшись из больницы, решил проверить на себе, что будет с его организмом, если обмануть эпифиз искусственным Солнцем. Действительно ли эпифиз станет вырабатывать мелатонин в меньших количествах?

В больнице, где он спал при полной темноте, мочу для анализа на уровень мелатонина уже взяли. Эту ночь дома Алексей будет спать под работающий телевизор. Утром специалисты проведут еще один анализ и проверят, как изменился уровень гормона.

Вырабатываясь лишь в темное время суток, мелатонин успокаивает организм. В это время в глубинах человеческого мозга, в эпифизе, весом всего лишь 1 грамм, происходят все еще непонятные науке вещи.

Ученые обратили внимание на удивительную подвижность этого таинственного органа, его способность вращаться. Эта железа, как и глаз, имеет линзу и рецепторы для восприятия цветов, а световые сигналы в него идут понятным для ученых способом - через наши глаза.

Но как эпифиз заранее узнает о надвигающейся магнитной буре, ведь мы ее не видим? Мало того, специальное оборудование зафиксирует ее только через два дня.

"Бури нет, но организм уже готов к тому, чтобы препятствовать разрушению. Он готовится. Это было нами же показано", - говорит Семен Рапопорт.

Опережая Солнце

Если плохое самочувствие во время магнитной бури можно как-то объяснить, то совершенно непонятно, почему у некоторых людей головные боли начинаются в первые минуты после вспышки на Солнце, опережая данные со специальной аппаратуры.

"Я не верил. Как можно чувствовать то, что произошло на Солнце? У меня жена в 2000-е годы, когда были максимумы солнечной активности, донимала меня вопросами: "А что, у вас там уже что-то началось?" Я говорю: "Нет, мы только сегодня увидели большую вспышку", - рассказывает Сергей Гайдаш.

В Институте земного магнетизма за Солнцем наблюдают уже 16 лет. Здесь ежедневно составляется прогноз магнитных бурь и точно знают, когда солнечный ветер доберется до нашей планеты.

"Среднее время прилета где-то 2-3 суток. Самое быстрое - 19 часов. Варьируется. Может и 5 суток лететь", - говорит Сергей Гайдаш.

Поэтому здесь особенно удивляются, если люди жалуются на плохое самочувствие раньше срока.

Вспышка на Солнце. Фото: nasa.gov

"Потом нашлось объяснение. Когда идет очень большая вспышка, происходит выброс плазмы, которая идет не со скоростью солнечного ветра, а в несколько раз быстрее. То есть они Земли достигают через 8 минут", - рассказывает Сергей Гайдаш.

То есть первые частицы солнечного вещества при очень сильных взрывах могут достигать Земли за 8 минут. На большой высоте они действительно могут создавать локальные токи и магнитные поля. Но такие искажения редко кто способен почувствовать.

Однако эпифиз некоторых из нас очень тонко настроен на Солнце. Он необъяснимым для науки образом видит вспышку на Солнце точно так же, как сейчас видит свет от работающего телевизора. Алексей спит, но его организм находится в полубодрствовании.

На утро герой эксперимента сдал анализ на мелатонин. И такой же анализ Алексей сдавал накануне. С результатами он пришел к врачу.

Уровень мелатонина после ночи перед телевизором у Алексея сильно снижен: его эпифиз очень чувствителен к свету, поэтому вспышки на Солнце он ощущает почти сразу. Пока солнечный ветер долетает до Земли, состояние его здоровья ухудшается до состояния, когда помогает только реанимация.

Получить такую зависимость от магнитных бурь, как у Алексея, может любой из нас, если регулярно не позволять работать своему эпифизу по ночам.

"Перед сном лучше бы избегать каких-то эмоциональных нагрузок. Скажем, футбол. Там же просто нельзя смотреть, хочется кричать, правда? Где-то приблизительно за час до сна должна быть спокойная эмоциональная обстановка", - утверждает Семен Рапопорт.

Огромное количество людей реагируют на бурю, но даже не догадываются об этом. Но для чего человек наделен этой самой метеочувствительностью? Есть версия, что магниточувствительны многие животные - голуби, гуси, дельфины, киты. Считается, что они ориентируются во время миграций по магнитным полям Земли.

"Существует несколько гипотез по этому поводу. Ученые находят магниточувствительные клетки и во внутреннем ухе птицы, на их кончике клюва, в глазах. Есть клетки, которые реагируют на изменение магнитного поля. Но как это передается в мозг, где там все это осмысливается - не очень понятно", - говорит заведующий отделом птиц "Московского зоопарка" Николай Скуратов.

Некоторое время назад все центральные каналы рассказали историю заблудившегося фламинго. Птица упала в Якутии, сбившись с пути якобы из-за вспышек на Солнце. В действительности, это не единственный такой случай.



Цаплю, что живет сейчас в "Московском зоопарке", нашли в Анадыре. Ее родина - США. Как птица оказалась на Чукотке - неизвестно, но поскольку жить она там не может, ее привезли в Москву. А белоголовый сип - уроженец Средней Азии. 10 лет назад оказался в Нижнем Новгороде. И тоже теперь получил столичную прописку.

Везде и всюду

Птицы потеряли ориентир в пространстве, но связано ли это с магнитными бурями? Вполне возможно. Экспериментально доказано, что если удалить из клюва птиц магнит, они действительно сбиваются с курса.

Если магниточувствительность дана птицам для выживания, для миграции, то зачем она человеку? Быть может, это механизм самосохранения, сигнал спрятаться.

"Кстати, в тоннеле, в вагоне, когда мы ехали и там измеряли поле, оказалось, что не очень сильно изменено, хотя, казалось бы, все там выложено железобетоном и чугуном. Когда спускаешься на эскалаторе, тоже поле не ослаблено", - утверждает Кирилл Труханов.

А как же московские высотки?

"Я у себя в квартире измерял магнитное поле. Я живу на 10 этаже в 17-этажке. Там сравнительно нормальное поле, близкое к тому, что на поверхности, рядом с домом", - рассказывает научный сотрудник Института медико-биологических проблем Кирилл Труханов.

А что было бы, если бы мы жили в пространстве с низким магнитным полем? Или если бы у Земли вообще не было этой оболочки? Ученые решили это выяснить.

Изначально целью эксперимента был поиск питательных продуктов для космонавтов. Ученые решили выяснить, можно ли выращивать перепелов на орбите. Какие птицы вылупятся в космических условиях без привычного магнитного поля?

"Инкубатор, внутри которого размещено полтора десятка перепелиных яиц. Определенная температура, определенная влажность. Эти величины фиксируются с помощью термометров и гидрометра. Сосудики с водой, которые позволяют поддерживать нужную влажность", - говорит заведующий лабораторией ускорительных установок НИИ ЯФ МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей Спасский.

Через разные промежутки времени яйца доставали из инкубатора и исследовали. Результаты ученых впечатлили, но не порадовали.

Все вспышки на Солнце, зафиксированные с апреля 2012 по апрель 2013 года. Фото: nasa.gov

"Оказалось, что у этих эмбрионов очень страдает сердечно-сосудистая система. А один раз получилось даже два сердца с одинаково развитой кровеносной системой. Вдруг появляется очень большое количество капилляров. Но сосуды могут и не развиваться совсем. То есть это все, в общем-то, несовместимо с полноценной дальнейшей жизнью", - рассказывает Кирилл Труханов.

Томские ученые проводили подобные эксперименты на крысах: животных помещали в магнитное поле Земли, ослабленное в тысячу раз. Результаты тоже удивили: в обществе крыс начался настоящий хаос, они периодически устраивали массовые драки.

"Мы все время переписывались по электронной почте, я даже попросил мне прислать диск с триллером из жизни крыс", - вспоминает Труханов.

Вспомнить все

Ученые предполагают, что гипомагнитное поле воздействует на память. И крысы просто забывали, кто сильный и главный, а кто должен подчиняться, поэтому каждую ночь выясняли отношения заново. День сурка.

Значит ли это, что человеческий организм будет испытывать в гипомагнитном пространстве такие же изменения, как крысиный или перепелиный? Трудно сказать. Конечно, на эмбрионах человека экспериментов никто не проводил, но на взрослых людях и в поле не очень сильно ослабленном, исследования были.

"Оказалось, что это сильно влияет на протекание так называемых когнитивных процессов, то есть процессов высшей нервной деятельности, связанных с мыслительной деятельностью", - утверждает Кирилл Труханов.

В ходе этих экспериментов совершенно случайно доказали: разница между мужским и женским мозгом действительно существует. Женщины при ослабленном магнитном поле думают гораздо хуже.

Главное, от чего нас защищает магнитная оболочка планеты, - радиация. Каждая солнечная вспышка - это гигантские дозы.

"На высоте пассажиры и экипаж самолета подвергаются одинаковому воздействию космической радиации. При попадании в те зоны, особенно в северные широты, ближе к Северному полюсу, за один полет человек может получить годовую дозу радиации, порядка 1000 микрозивертов.

Американские пилоты и атомщики находятся в одной категории А как подверженные радиации, а наши летчики находятся в одном списке с работниками пищевой промышленности. Это, наверное, большой нонсенс", - говорит командир воздушного судна, эксперт по авиационной безопасности Александр Романов.

Мощная вспышка в апреле этого года. Фото: nasa.gov

Увеличивается радиация после вспышек. В некоторых странах в эти дни даже перестраивают график полетов.

"Я пролетал не один год командиром в иностранных компаниях, я знаю, что там высчитываются эти зоны. И там в те неблагоприятные дни, когда происходят магнитные бури, отменяются даже некоторые рейсы. У нас пока до этого не дошли", - утверждает Александр Романов.

Если же рейс невозможно отменить, то меняют его маршрут. Например, летать из Азии в Америку через Полюс экономически выгоднее, ведь это кратчайший путь. Но когда происходит магнитная буря, то пилоты прокладывают маршрут в обход, так как в районе полюсов радиация выше. Этот путь дальше и дороже, но безопаснее.

Центр нашей вселенной - Солнце - дает жизнь, но может и отнять.

"Есть такая версия, что Венера очень была похожа на Землю по массе, по нахождению от Солнца. Но сейчас на Венере полностью выжженная безжизненная пустыня с температурой 475 градусов. Ученые считают, что Венера была подвержена огромной вспышке от Солнца. И после этого она превратилась в безжизненную пустыню. Солнце - очень серьезный механизм, далеко не изученный", - говорит Александр Романов.

Венера и Земля - планеты, схожие по размерам и строению. Но у Венеры нет магнитного поля. Откуда у Земли магнитная оболочка - тоже пока нераскрытая тайна.

Можно представить, что внутри планеты спрятан гигантский магнит, у него, как и у обычного, есть полюса. Магнитные полюса Земли не совпадают с географическими, они непостоянны, смещаются, все больше отклоняясь от земной оси. Но что самое удивительное, полюса периодически меняются местами. Магнитное поле планеты в какой-то прекрасный момент просто переворачивается с ног на голову.

Смена полюсов

Итак, доказанный факт: магнитное поле необходимо человечеству для нормального развития всех живых существ. Его наличие, отсутствие или колебания мы чувствуем буквально каждой клеточкой. Трудно представить, что было бы, если бы поле вообще перевернулось, то есть полюса вдруг поменялись местами. Но такое в истории планеты случалось не раз.

"Брали керны земли и смотрели. Получаются, отложения, особенно в океанах. Там прямо видна стратификация слоев и намагниченность. Почему это происходило? Непонятно. Есть инструментальное подтверждение, что поле менялось кардинально, переворачивалось, как будто динамка в другую сторону крутилась", - рассказывает Сергей Гайдаш

Переворачивается магнитное поле очень редко. Что при этом происходит с человечеством - сказать сложно. В последний раз такая инверсия случилась 700 тысяч лет назад, описать события было некому. Когда случится следующая - никто не знает.

Сейчас магнитный полюс планеты перемещается по направлению от Северной Америки до Сибири с такой большой скоростью, что в ближайшие 50 лет Аляска уже может остаться без северного сияния, однако его можно будет увидеть в некоторых европейских регионах. Впрочем, инверсия магнитных полюсов Земли может занять тысячи, а то и миллионы лет, причиняя человеку неприятности уже привычными магнитными бурями.

О том, что в период солнечных вспышек и магнитных бурь страдает и психика человека, впервые заговорил советский ученый Чижевский. Он объяснил октябрьскую революцию вспышками на Солнце. И был выслан за это в Сибирь.

Гигантское пятно на Солнце

"Чижевский составлял на 500 лет назад. Он исследовал все события, все проявления агрессивности человеческой и социальной активности, революции. Все это совпадало, хотя это в разных концах Земного шара, с разными климатическими зонами", - утверждает Юрий Гурфинкель.

Но может быть, это не более чем совпадение?

"Если вы поднимите, например, наберете в интернете "циклы солнечной активности ХХ века", увидите максимумы. Они приходятся на 1905-й, на 1917-й, на 1928-й, на 1939 год. То есть за прошлый век каждый солнечный цикл сопровождался каким-то важным событием на Земле. Не половина из них и не 80%, а каждый! Говорить о случайных совпадениях было бы неверно", - считает Гурфинкель.

А что такое этот солнечный цикл? Активность Солнца постепенно то нарастает, то идет на спад, этот цикл длится в среднем 11 лет. Через такие промежутки времени повторяются пики возмущения светила, то есть количество солнечных вспышек на нем. Почему происходит именно так - очередная загадка для науки.

"Конечно, мы все не знаем. Это надо понимать, что человек не должен обольщаться своими знаниями и проявлять свою гордыню. Мы довольно-таки мало знаем вообще обо всем", - говорит Сергей Гайдаш.

Вместе с тем, как нарастает активность на Солнце, постепенно активизируются и социальные проблемы на Земле, считают некоторые исследователи. Один из пиков активности Солнца пришелся на 1939 год - начало мировой войны.

По мнению Юрия Гурфинкеля, ключевые фигуры того исторического периода - Сталин и Гитлер - были метеозависимыми людьми.

"Это мое предположение. На чем оно основано? Я не могу говорить о Сталине, я не знаю, какова была его психика, устойчивая или неустойчивая. Возможно, историки лучше ответят на этот вопрос, но то, что он страдал гипертонией и умер от инсульта - это известно.

Что касается Гитлера, я его историю болезни не знаю. Но по всем проявлениям это был крайне неуравновешенный человек, с психопатическими реакциями", - утверждает Юрий Гурфинкель.

Водовороты на Солнце

Российские математики Николай Кожевников и Александр Шаров в 1980-е годы заинтересовались тем, как Солнце влияет на рождение и смерть человека. За знаниями им пришлось идти на кладбище.

Они собрали данные о датах рождения и смерти более 4 тысяч творческих людей и начали анализировать, сопоставляя эти цифры с данными о солнечных вспышках и магнитных бурях.

"Распределив их по длительности жизни, оказалось, что на этом графике есть волны с основным периодом 5,5 лет. Они сразу подумали, что, возможно, это связано с солнечной активностью", - рассказывает старший научный сотрудник отдела физики Солнца ГАИ им. П.К. Штернберга Игорь Никулин.

Сомнений никаких не было: два самых важных события в жизни гениев всегда приходились именно на солнечный максимум или минимум.

"Оказалось, что для людей творческих профессий этот вывод более надежен, а для, как говорится, простых смертных вмешиваются более разнообразные факторы", - объясняет Игорь Никулин.

Почему происходит именно так - очередная нераскрытая тайна. На Солнце по-прежнему много пятен, во всех смыслах.

"Сегодня на Солнце очень много пятен. Текущий 24-й цикл солнечной активности очень скромный. Он намного скромнее всего, что видели даже ученые старшего поколения. Таких спокойных циклов давно не было. Но вот сегодня пятен очень много: по одним расчетам 14, по другим - даже 20.

Вспышки на Солнце с февраля 2013 года по февраль 2014 года. Фото: nasa.gov

Эти пятна говорят о том, что на Солнце сейчас сложная ситуация. Я специально сегодня из любопытства посмотрел, как давно такая ситуация была в последний раз. Оказывается, последний раз такое было аж в августе 2002 года", - утверждает заведующий лабораторией космических лучей ИЗМИРАН Анатолий Белов.

Солнечные пятна - это вроде водоворотов, только из плазмы. Когда обстановка в зоне этих пятен накаляется до предела, происходят взрывы.

"Все-таки думаем, что в ближайшие дни есть довольно большая вероятность того, что такие вспышки произойдут, а с ними могут быть связаны выбросы вещества. Со всеми этими явлениями может быть связано ускорение заряженных частиц на Солнце, ухудшение радиационной обстановки около Земли", - рассказывает Анатолий Белов.

Эффект плацебо

Наличие пятен не гарантирует бурю на Земле. Во-первых, Солнце вращается, а взрывы плазмы могут произойти как раз тогда, когда светило отвернулось от нашей планеты, но может вспыхнуть прямо сейчас.

Данные в виде цифр и рентгеновских снимков Солнца поступают в Центр прогнозирования космической погоды Института земного магнетизма. Анализ информации проводится в режиме онлайн.

Для Алексея Матюнина прогноз космической погоды - это главные новости дня. Для того чтобы у человека развилась метеозависимость, как у Алексея, причин более чем достаточно, но иногда это свойство оказывается мнимым.

"Привожу пример. Госпиталь ветеранов войн. И однажды они звонят и говорят: "А вы прогноз неправильный дали". Отвечаем: "Может быть, вы ошиблись? У нас все спокойно, мы гарантируем, что в ближайшие два дня тоже ничего не будет". Нет, у них народ лег - у всех ухудшение.

Начали проводить расследование. Газета "Аргументы и факты" печатала в то время прогнозы на неделю вперед. Давали эти прогнозы люди, которые никакого отношения ни к Солнцу, ни к науке не имели. Люди прочитали о том, что сегодня сильная магнитная буря. Они же поделились, естественно, со всеми. Все - народ и лег", - вспоминает Сергей Гайдаш.

Впрочем, некоторые ученые считают, что и вспышки полезны, и колебания магнитного поля человеческому организму не во вред.

"Мы с вами родились в магнитном поле, и магнитные бури запрограммированы. Наш организм об этом знает, знает, как себя вести и как реагировать. Но пока мы с вами молоды, бодры, свежи, тренированы, не обременены болезнями, все это компенсируется достаточно быстро и легко. С возрастом компенсаторные механизмы истощаются", - считает Юрий Гурфинкель.

"Про человека говорим очень просто: человеку нужен стресс маленький, все время он должен быть в форме, он должен работать, адаптироваться - и ничего страшного, это все нормально", - утверждает Сергей Гайдаш.

В общем, рецепт, как адаптироваться к Солнцу, весьма прост и даже банален: сон и питание по расписанию, физическая нагрузка и никаких стрессов. В этом вопросе никаких тайн.