LIVE: как пройдет конкурс короткометражных фильмов "Преодоление"

2 августа в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная Всероссийскому конкурсу короткометражных фильмов "Преодоление". По условиям конкурса начинающие режиссеры рассказывают в своих работах о молодых инвалидах, которые преодолевают трудности и добиваются целей, осуществляют свои мечты. Мероприятие проводится при поддержке Министерства культуры РФ в рамках Года российского кино. В этом году конкурс будет проходить с 25 августа по 10 ноября.

Об актуальных проблемах юных инвалидов, способах их преодоления и особенностях конкурса расскажут:



председатель жюри, кинорежиссер, лауреат премии президента России для молодых деятелей культуры, автор сценария и режиссер-постановщик фильма "Дух в движении", признанного Международным олимпийским комитетомофициальным фильмом параолимпийских игр София Гевейлер;

председатель оргкомитета конкурса, заместитель директора департамента Министерства культуры РФ Евгения Гусева;

член жюри, заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи, кандидат исторических наук, специалист в области современной политической истории, политического консалтинга и рекламы Сергей Чуев.

член жюри, директор Российской государственной библиотеки для молодежи, вице-президент Российской библиотечной ассоциации, председатель секции по библиотечному обслуживанию молодежи РБА, член Совета при президенте РФ по русскому языку Ирина Михнова.

директор Фонда "Образ жизни" и Фонда Владимира Смирнова, член совета НП "Все Вместе", член общественного Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере Елена Береговая;

общественный деятель, обладательница титула "Мисс мира-2013" среди девушек на инвалидных колясках, член молодёжного совета при мэре Москвы, основатель фонда "Возможно все" Ксения Безуглова;

психолог, преподаватель Института практической психологии НИУ "Высшая школа экономики", тренер проекта "Развитие лидерских качеств у подростков и молодежи с инвалидностью через культуру и искусство" Светлана Русскина;

координатор Международного кинофестиваля о жизни людей с инвалидностью "Кино без барьеров" Елизавета Курбанова.

Смотрите прямую трансляцию 2 августа в 14:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.