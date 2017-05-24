Неизвестный в центре столицы кинул "коктейль Молотова" в Maybach

Фото: AP/Matthias Schrader

Неизвестный в центре столицы кинул в Mercedes Maybach бутылку с зажигательной смесью, сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел около дома № 5 по 3-й Фрунзенской улице. По словам потерпевшего, он, управляя машиной, остановился перед воротами и ждал, когда их откроют, и в этот момент он увидел в зеркало заднего вида, что к автомобилю бежит мужчина с "коктейлем Молотова".

Водитель резко тронулся с места и в этот момент в нападавший кинул бутылку, которая разбилась о багажник. Потерпевший вышел из машины и увидел, как с места резко тронулся внедорожник Toyota RAV4, внутри которого сидели четверо мужчин.

В середине марта на этот Maybach также совершили нападение, полиция тогда возбудила уголовное дело.