Союз кинематографистов просит сотрудников Музея кино продолжить работу

Фото: ТАСС/Павел Смертин

Союз кинематографистов России предложил сотрудникам Музея кино забрать заявления об уходе, говорится в постановлении секретариата организации. Документ был опубликован на официальном сайте Союза.

В заявлении отмечается, что Союз кинематографистов поддерживает "назначение директором Музея кино Ларису Солоницыну и ее позицию по вопросам развития музея".

"Считать ситуацию вокруг Музея кино, спровоцированную заявлением ряда его сотрудников об отставке, нетерпимой для кинематографического сообщества, и обратиться к сотрудникам Музея кино с предложением отозвать свои заявления", - говорится в документе.

Ранее сообщалось, что коллектив Музея кино призвал кинематографическую общественность и руководителей столичных музеев обсудить конфликт, разгоревшийся в музее после смены руководства.

Сотрудники музея обратились к общественным кинематографическим организациям, союзам и гильдиям с просьбой "поддержать предложение о созыве расширенного заседания Общественного совета музея, назначенного Министерством культуры РФ, с участием видных кинематографистов и руководителей музеев Москвы для обсуждения нынешней ситуации в Музее кино и его реальных перспектив".

Напомним, Ларису Солоницыну назначили директором Музея кино 1 июля этого года. Конфликт между руководством и коллективом учреждения достиг своего пика в октябре, когда научные сотрудники музея уволились в полном составе в знак протеста против политики нового директора.

В защиту коллектива Музея кино и Наума Клеймана выступили кинематографисты со всего мира. Опубликовано уже два открытых письма к Владимиру Мединскому, Дмитрию Медведеву и Владимиру Путину. Среди подписантов - актриса Тильда Суинтон, режиссер Марк Казинс, художественный руководитель Каннского кинофестиваля Тьерри Фремо. Они просят российское правительство изменить свои решения и сохранить уникальный коллектив Музея кино.