Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 июня 2013, 10:02

Экономика

Задымление на военном заводе в САО приняли за пожар

Фото: ИТАР-ТАСС

В помещении военного химического завода на Кронштадтском бульваре севера Москвы произошла реакция с выделением белого дыма, очевидцы вызвали спасателей.

Как сообщает пресс-служба столичного главка МЧС, на территории завода "Красная звезда" произошла разгерметизация нескольких бочек с реагентом, используемым для очистки водоемов и бассейнов.

На место прибыли 15 пожарных расчетов, но, как ранее сообщали некоторые СМИ, возгорания не было, эвакуация сотрудников не проводилась.

Сайты по теме


завод реагенты химикаты чп

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика