Задымление на военном заводе в САО приняли за пожар

Фото: ИТАР-ТАСС

В помещении военного химического завода на Кронштадтском бульваре севера Москвы произошла реакция с выделением белого дыма, очевидцы вызвали спасателей.

Как сообщает пресс-служба столичного главка МЧС, на территории завода "Красная звезда" произошла разгерметизация нескольких бочек с реагентом, используемым для очистки водоемов и бассейнов.

На место прибыли 15 пожарных расчетов, но, как ранее сообщали некоторые СМИ, возгорания не было, эвакуация сотрудников не проводилась.