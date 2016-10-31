Певица Шер планирует завершить музыкальную карьеру в начале следующего года

Фото: radaronline.com

Певица и актриса Шерилин Саркисян, больше известная публике как Шер, намерена завершить музыкальную карьеру в начале следующего года. Об этом сообщает портал radaronline.com.

20 мая Шер исполнилось 70 лет. Решение покинуть сцену американская певица приняла как раз в связи с возрастом: исполнительница недовольна своим внешним видом, а также самочувствием. Завершить карьеру она планирует по окончании тура Classic Cher.

"Мой голос все еще хорош и я по-прежнему влезаю в свои концертные наряды. Конечно, я не хочу останавливаться, но, я думаю, что этот тур станет моим последним", – цитирует слова Шер издание.