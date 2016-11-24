Бывший капитан "Ливерпуля" и сборной Англии Стивен Джеррард завершил карьеру

Фото: ТАСС/Peter Byrne/FA Bobo/PIXSELL/PA Images

Бывший капитан "Ливерпуля", сборной Англии и "Лос-Анджелес Гэлакси" полузащитник Стивен Джеррард объявил о завершении футбольной карьеры, сообщает ТАСС.

"У меня была невероятная карьера, и я благодарен за каждый момент моего пребывания в "Ливерпуле", сборной Англии и "Лос-Анджелес Гэлакси", – заявил Джеррард.

Большую часть своей карьеры футболист провел в "Ливерпуле". В составе этого клуба Джеррард сыграл 710 матчей и выиграл восемь главных турниров, в том числе и кубок Лиги чемпионов в 2005 году. За сборную Англии хавбек провел 114 матчей.

Прошлым летом англичанин начал выступать за американский "Лос-Анджелес Гэлакси".