Впавший в кому боксер из России завершил карьеру

Магомед Абдусаламов. Фото: ИТАР-ТАСС

Российский боксер Магомед Абдусаламов, получивший тяжелые травмы в недавнем поединке с мексиканцем Майком Пересом, завершил карьеру. Об этом сообщил промоутер российского спортсмена Натан Левкович.

В настоящее время россиянин находится в состоянии искусственной комы, в которую его ввели после операции по удалению сгустка крови из одного из кровеносных сосудов мозга, сообщил телеканал ESPN со ссылкой на Twitter Левковича.

Россиянин перенес инсульт и находится в крайне тяжелом состоянии. В ходе операции ему удалили часть черепа.

Поединок Абдусаламова и Переса прошел в ночь на 3 ноября. Мексиканец доминировал на протяжении большей части боя и одержал победу единогласным решением судей. Российский боксер в ходе поединка получил тяжелые травмы. Сначала стало известно, что у Абдусаламова сломана рука, а затем он пожаловался на головную боль и был экстренно госпитализирован с подозрением на инсульт.

Отметим, что поражение от Переса стало единственным за профессиональную карьеру россиянина. До этого он провел на ринге 18 боев и во всех победил нокаутом.