Найдены фрагменты одежды второго рабочего, вероятно погибшего на Калужском шоссе

Спасатели нашли фрагменты одежды второго рабочего, который предположительно погиб на месте обрушения в строящемся тоннеле на Калужском шоссе в ТиНАО, сообщает РИА Новости.
Как рассказал агентству источник в экстренных службах столицы, специалисты пытаются обнаружить тело погибшего. Они разбирают завалы при помощи отбойных молотков.
В результате обрушения один человек погиб и трое пострадали.
После ЧП возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.
