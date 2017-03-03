Найдены фрагменты одежды второго рабочего, вероятно погибшего на Калужском шоссе

Спасатели нашли фрагменты одежды второго рабочего, который предположительно погиб на месте обрушения в строящемся тоннеле на Калужском шоссе в ТиНАО, сообщает РИА Новости.

Как рассказал агентству источник в экстренных службах столицы, специалисты пытаются обнаружить тело погибшего. Они разбирают завалы при помощи отбойных молотков.