03 марта 2017, 07:57

Происшествия

Найдены фрагменты одежды второго рабочего, вероятно погибшего на Калужском шоссе

Спасатели нашли фрагменты одежды второго рабочего, который предположительно погиб на месте обрушения в строящемся тоннеле на Калужском шоссе в ТиНАО, сообщает РИА Новости.

Как рассказал агентству источник в экстренных службах столицы, специалисты пытаются обнаружить тело погибшего. Они разбирают завалы при помощи отбойных молотков.

Строящийся тоннель обрушился днем 2 марта на площади 40 квадратных метров на 23-м километре Калужского шоссе. Предварительная причина происшествия – нарушение правил производства работ.

В результате обрушения один человек погиб и трое пострадали.

После ЧП возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.

О тоннеле, версиях случившегося и реакции властей, читайте в подробном тексте сетевого издания m24.ru.

