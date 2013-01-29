Российские зарплаты к 2030 году могут вырасти более чем в 2,5 раза

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Зарплаты в России к 2030 году могут вырасти более чем в 2,5 раза. Об этом говорится в прогнозе долгосрочного социально-экономического развития России до 2030 года.

В инновационном варианте предполагается, что до 2025 года темпы роста заработной платы в частном секторе будут несколько отставать от темпов роста производительности труда, а в период с 2026 по 2030 год – опережать ее. В результате в 2012-2030 годы заработная плата увеличится в 2,6 раза.

В консервативном варианте заработная плата во внебюджетном секторе на протяжении всего периода будет отставать от темпов роста производительности труда и в 2012-2030 годы вырастет в 2,2 раза.

"Средний размер трудовой пенсии к 2030 году увеличится по сравнению с 2011 годом в инновационном варианте в 3,6 раза и в консервативном варианте - в 3,3 раза", - говорится в материале.



В свою очередь уровень бедности в инновационном варианте снизится с 12,8% в 2011 году до 10,2% к 2020 году и до 7,5% в 2030 году. В консервативном варианте количество бедного населения к 2030 году сократится на 8,2 процента.