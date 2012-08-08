Задолженность по зарплате в России превысила 2 млрд рублей

ИТАР-ТАСС

Существует проблема погашения долгов по заработной плате, признал генпрокурор РФ Юрий Чайка, выступая 8 августа на отчетном за первое полугодие 2012 года заседании коллегии ведомства.

"Общая сумма задолженности остается значительной и составляет около 2 млрд рублей", - отметил он. По его данным, самое серьезное положение сложилось в Москве и Кировской области, где организации должны своим сотрудникам порядка 110 млн рублей. Ненамного отстали работодатели Красноярского края (102 млн рублей). На третьем месте - компании Пермского края, Московской и Новосибирской областей (от 80 до 95 млн рублей).

При этом, подчеркнул генпрокурор, удалось снизить суммарную задолженность по оплате труда на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Между тем, по данным Госкомстата, на 1 июля 2012 года просроченная задолженность составляет 1 974 090 рублей. Это на 208 тысяч рублей больше, чем было на 1 января (1 765 813 рублей). Таким образом, долги перед трудящимися выросли на 10%. Также наблюдается рост количества работников, недополучивших зарплату. Если на 1 января их было более 68,7 тысяч, то на 1 июля стало около 76,7 тысяч человек.

"Задолженности по зарплате действительно удалось значительно снизить за последние годы за счет усилий прокуратуры и профсоюзов, - пояснил порталу "Москва 24" секретарь ФНПР РФ Александр Шершуков. - Цифра в 2 млрд рублей является относительно невысокой по сравнению с долгами периода кризиса 2008-2009 годов, на тот момент они превышали 5-6 млрд рублей".

По его словам, основные должники – организации негосударственного сектора и внебюджетные организации, а также компании, которые находятся в состоянии банкротства. Задолженности по зарплате последних превышают 700 млн рублей, и снизить их очень сложно.

Самыми проблемными на сегодня отраслями являются машиностроение и строительство, также заметные долги есть в сфере АПК и химической промышленности. Еще одна непростая отрасль - оборонные предприятия.