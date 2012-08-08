Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Бюджет

08 августа 2012, 17:36

Задолженность по зарплате в России превысила 2 млрд рублей

заработная плата бюджет Генпрокуратура задолженности профсоюзы жизнь в мире

ИТАР-ТАСС

Существует проблема погашения долгов по заработной плате, признал генпрокурор РФ Юрий Чайка, выступая 8 августа на отчетном за первое полугодие 2012 года заседании коллегии ведомства.

"Общая сумма задолженности остается значительной и составляет около 2 млрд рублей", - отметил он. По его данным, самое серьезное положение сложилось в Москве и Кировской области, где организации должны своим сотрудникам порядка 110 млн рублей. Ненамного отстали работодатели Красноярского края (102 млн рублей). На третьем месте - компании Пермского края, Московской и Новосибирской областей (от 80 до 95 млн рублей).

При этом, подчеркнул генпрокурор, удалось снизить суммарную задолженность по оплате труда на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Между тем, по данным Госкомстата, на 1 июля 2012 года просроченная задолженность составляет 1 974 090 рублей. Это на 208 тысяч рублей больше, чем было на 1 января (1 765 813 рублей). Таким образом, долги перед трудящимися выросли на 10%. Также наблюдается рост количества работников, недополучивших зарплату. Если на 1 января их было более 68,7 тысяч, то на 1 июля стало около 76,7 тысяч человек.

"Задолженности по зарплате действительно удалось значительно снизить за последние годы за счет усилий прокуратуры и профсоюзов, - пояснил порталу "Москва 24" секретарь ФНПР РФ Александр Шершуков. - Цифра в 2 млрд рублей является относительно невысокой по сравнению с долгами периода кризиса 2008-2009 годов, на тот момент они превышали 5-6 млрд рублей".

По его словам, основные должники – организации негосударственного сектора и внебюджетные организации, а также компании, которые находятся в состоянии банкротства. Задолженности по зарплате последних превышают 700 млн рублей, и снизить их очень сложно.

Самыми проблемными на сегодня отраслями являются машиностроение и строительство, также заметные долги есть в сфере АПК и химической промышленности. Еще одна непростая отрасль - оборонные предприятия.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать