Минспорт заранее проинформировал спортивные федерации о запрете мельдония

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Министерство спорта заранее проинформировало спортивные федерации России о запрете мельдония. Соответствующее заявление сделала советник министра спорта России Наталья Желанова, сообщает Агентство "Москва".

"Мы информировали спортсменов по линии министерства в начале октября. Все федерации были предупреждены несколько раз. РУСАДА повесила информацию на сайте в сентябре, а также направила в каждую федерацию письма с предупреждением", – подчеркнула Желанова.

Минспорт намерен запросить у ВАДА научное обоснование для включения мельдония в список допинг-препаратов.

"Надо выяснить на основании чего был сделан вывод о включении препарата в запрещенный список. Запросим у ВАДА все научные исследования, которые были проведены комитетом по науке", – отметила Желанова.

В настоящее время в использовании милдроната уличены несколько российских спортсменов: Мария Шарапова, Екатерина Боброва, Павел Кулижников, Семен Елистратов, Эдуард Латыпов и Александр Маркин.

Кулижникову грозит пожизненное отлучение от спорта, поскольку ранее он был уличен в употреблении энергетических напитков (они считаются допингом).