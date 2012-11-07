"Ъ": Полиция увидела в эмблеме "Торпедо" нацистскую символику

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичная полиция заинтересовалась эмблемой столичного "Торпедо". По мнению представителей правоохранительных органов, эмблема легендарного клуба напоминает нацистскую символику. На последнем матче болельщикам "черно-белых" запретили проносить на матч флаги, шарфы и баннеры с атрибутикой клуба.

"Приехал представитель ГУВД Москвы и сказал, что "торпедовская" эмблема, — там буква "Т", шестеренка и гоночная машина, которая была эмблемой "Торпедо" с 1936 года, — схожа с нацистской символикой", - сообщил "Коммерсанту" глава фан-клуба "Торпедо" Василий Петраков.

Полиция усмотрела в эмблеме клуба символику одного из трудовых коллективов в нацистской Германии, и атрибутика "Торпедо" попала под запрет. На текущий момент запрет носит рекомендательный характер, но на последнем матче проносить полотна, шарфы и баннеры со знаменитой шестеренкой фанатам все же не разрешили.

В полиции удивлены подобной информацией и заявляют, что вопрос о запрете символики "Торпедо" не обсуждался и информация о том, что эмблема клуба может быть запрещена не соответствует действительности.

Фан-клуб консультируется с руководством столичного футбольного коллектива и собирает необходимые документы для отмены решения о запрете эмблемы "Торпедо". Болельщики отмечают, что команда была основана в 1936 году и зубчатое колесо является одним из символов "Торпедо" с момента основания.

Спортивные аналитики разделяют точку зрения болельщиков и связывают решение о запрете эмблемы с недавними беспорядками во время кубкового матча "Торпедо" - "Динамо".

"Такое повышенное внимание полиции, потому что в последнее время негативные проявления болельщиков происходили на стадионе "Торпедо", не более того", - считает президент Фонда развития футбола Алишер Аминов.

Стоит отметить, что до того, как стать символом нацистской Германии, свастика использовалась у многих народов как символ движения Солнца и благополучия.

