02 февраля 2014, 09:57

Политика

Худруку театра им. Маяковского Карбаускису запретили въезд в Россию

Художественному руководителю театра имени Маяковского Миндаугасу Карбаускису запретили въезд в Россию.

Как сообщает телеканал "Москва 24", запрет на въезд действует до 2015 года. При этом на своей странице в Facebook режиссер написал, что не нашел за собой никаких нарушений.

Сначала он предположил, что виной всему может быть неоплаченная парковка в центре Москвы. Ночь он провел в аэропорту, а утром с режиссером связались сотрудники ГИБДД. Они сообщили, что штрафов за ним не числится.
Сейчас Карбаускис все еще в зоне прилета и ждет разрешения ситуации.

запрет на въезд Московский академический театр имени Маяковского чп Миндаугас Карбаускис

