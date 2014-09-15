"ВКонтакте" заморозила около 226 тысяч профилей со взломанными почтовыми ящиками

Фото: ИТАР-ТАСС

Социальная сеть "ВКонтакте" заморозила около 226 тысяч аккаунтов пользователей, которые были зарегистрированы на взломанные электронные ящики "Яндекса", Mail.ru и Gmail. Об этом сообщил пресс-секретарь соцсети Георгий Лобушкин, передает ИТАР-ТАСС.

Количество замороженных аккаунтов "ВКонтакте", привязанных к почтовому сервису Mail.ru, составило 185 тысяч, "Яндекса" - 31 тысяч, Gmail - 10 тысяч. Отметим, что на прошлой неделе в публичном доступе в интернете появились пароли почти от 10 миллионов аккаунтов пользователей почтовых сервисов "Яндекс", Mail.Ru и Gmail.

Так, 8 сентября об утечке более 1,2 миллиона почтовых паролей заявили в "Яндексе", а позже в один из ресурсов попала база паролей от 4,5 миллиона почтовых ящиков Mail.ru.

В "Яндексе" тогда заявили, что база появилась в сети не из-за взлома, а в результате "фишинга" или вирусов. Mail.ru считает, что основными причинами взлома стали фишинг, вирусы или одинаковые пароли на разных сервисах.

А 10 сентября в открытом доступе оказались почти 5 миллионов паролей от почтовых ящиков на сервисе Gmail. При этом скомпрометированными оказались как российские адреса, так и испано- и англоязычные.