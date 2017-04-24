Плененный колумбийскими повстанцами россиянин отобрал оружие и сбежал

Фото: AP

Гражданин России и Армении (предположительно, Арсен (Левон) Восканян) сбежал из плена колумбийских повстанцев, сообщается на официальном сайте Армии народного освобождения (ELN).

По данным повстанцев, мужчину поймали 5 ноября прошлого года, когда он ловил ядовитых лягушек. Российские власти через Красный Крест попросили освободить заложника, и 19 апреля Восканяна в сопровождении конвоя отправили для передачи.

Во время транспортировки мужчина он напал на конвоира, отобрал у него оружие и обстрелял повстанцев, ранив пятерых, после чего сбежал. Подразделение ELN ушло вместе с ранеными и ситуация с Восканяном пока неизвестна.