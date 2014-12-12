Госзакупки начнут контролировать на региональном уровне в 2015 году

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Часть контрольно-надзорных функций передадут с федерального уровня на региональный в 2015 году. Об этом сообщил министр по делам "Открытого правительства" Михаил Абызов на Московском урбанистическом форуме, передает корреспондент M24.ru.

"В последние годы Москва предложила систему единого государственного контроля, когда эти многочисленные контрольные инспекции были унифицированы и объединены. В результате получился образ "одного окна". В 2015 году мы запускаем пилотный проект по передаче контрольно-надзорных полномочий с федерального уровня на региональный. Мы будем делать это в Москве", – сказал Абызов.

По его словам, уже сейчас обсуждается, какие именно полномочия в следующем году получит Москва. Абызов отметил, что модернизации контрольно-надзорных функций является частью реализации поручений президента РФ Владимира Путина, которые он дал в своем послании Федеральному Собранию.

Он также добавил, что на данный момент в системе "Открытого правительства" насчитывается около 800 тысяч уникальных посетителей. "Основным драйвером развития мегаполиса является человек. В Москве создана вся инфраструктура. Мы рассчитывали на прирост 15-20 процентов пользователей в год, но уже сегодня мы имеем 800 тысяч уникальных пользователей", – сказал Абызов.

Напомним, в рамках программы "Открытое правительство" были запущены портал "Наш город" и приложение "Активный гражданин".

Одним из первых электронных ресурсов, открытых по инициативе Сергея Собянина, стал портал городских услуг. Он заработал в 2010 году. На портале в электронном виде представлено 285 услуг.

На сегодняшний день на нем зарегистрировано более 3,6 миллионов пользователей, ежедневно сайт посещают 200 тысяч человек. В числе самых популярных интернет-сервисов – запись ребенка в детский сад, в первый класс и летний лагерь, оплата услуг ЖКХ и запись к врачу.