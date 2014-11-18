Форма поиска по сайту

18 ноября 2014, 20:14

Представительство ЮНЕСКО в Москве прекратит работу в 2015 году

ЮНЕСКО приняла решение о закрытии своего бюро в Москве, сообщает МИА "Россия сегодня" со ссылкой на постоянного представителя России при этой организации Элеонору Митрофанову.

Как уточнила Митрофанова, это связано с тем, что организация находится в сложной финансовой ситуации. По ее словам, столичное бюро будет закрыто во второй половине 2015 года.

При этом представитель организации отметила, что предполагается расширение деятельности Международного института информационных технологий ЮНЕСКО, который находится в российской столице.

"Возможно, его директор будет наделен полномочиями, кроме своих прямых обязанностей, представителя ЮНЕСКО в России", - сказала она

ЮНЕСКО (Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры) была создана 16 ноября 1945 года и сегодня насчитывает 195 государств-членов. Ее основные задачи - содействие укреплению мира и безопасности путем расширения сотрудничества государств и народов в области образования, науки и культуры.

