Выплаты по ОСАГО и увеличение пенсий: что изменится с 1 апреля

Фото: ТАСС/Сергей Быбылев

Новый порядок выплат ОСАГО, повышение пенсии, начало весеннего призыва, ужесточение требований к дальнобойщикам. M24.ru расскажет о том, какие законы и нововведения вступят в силу с 1 апреля и как это повлияет на жизнь москвичей.

ОСАГО - новые цены и возможности

С 1 апреля в рамках ОСАГО будет действовать совершенно новый порядок выплат за травмы и гибель людей при ДТП.

Теперь гражданам не придется дожидаться окончания лечения и собирать чеки, чтобы возместить по договору ОСАГО понесенные на лечение расходы. Выплаты будут установлены за сам факт травмы, и за несколько травм они будут суммироваться. Пакет документов будет минимальным, и выплату получить будет гораздо проще.

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Кроме того, размер страховой выплаты за вред, причиненный жизни и здоровью потерпевших, увеличится со 160 тысяч рублей до 500 тысяч рублей.

Правда, все это повлияет на базовые тарифы ОСАГО. В апреле стоимость полиса вырастет на 40 процентов, кроме того страховые компании могут увеличить тарифы еще на 20 процентов. Такие изменения вступят в силу 12 апреля.

Базовый тариф для легковых автомобилей частных лиц сейчас составляет примерно две с половиной тысячи рублей, с середины следующего месяца он может вырасти до четырех. Для некоторых категорий транспорта тариф ОСАГО снизят: на мотоциклы и мопеды - на 42%, на легковые автомобили юридических лиц - на 22%.

Проезд по Северному обходу Одинцова станет платным

С 1 апреля проезд по Северному обходу подмосковного Одинцова в ночное время станет платным.

Ежедневно с часа ночи до пяти утра за проезд по участку от МКАД до Минского шоссе или в обратную сторону водителю легковушки без прицепа придется заплатить 100 рублей. Если он покинет трассу в районе Можайского шоссе – то 80 рублей.

Днем тариф такой же, но с одним отличием: если свернуть в районе Можайского шоссе, то проезд будет стоить 50 рублей.

Оплатить проезд можно наличными, банковскими картами, электронными бесконтактными смарт-картами, а также с помощью транспондеров (устройства для бесконтактной регистрации в режиме "без остановки"). Для автомобилей с транспондерами выделены специальные полосы для безостановочного проезда.

Повышение пенсии

С 1 апреля снова повысят сразу несколько видов пенсий. В первую очередь повышение коснется социальной пенсии. Ее индексация будет выше предполагавшейся ранее и составит 12,3 процентов вместо 11,9 процентов.

Социальная пенсия выплачивается пенсионерам, не имеющим права на трудовую пенсию. Это значит, что к моменту выхода на пенсию (женщины в 60 лет, мужчины - 65) они не накопили пяти лет стажа. Кроме того, социальную пенсию получают те, кто официально отказался от назначенной им трудовой пенсии.

Также право на социальную пенсию есть у инвалидов, имеющих ограничение способности к трудовой деятельности III, II и I степени, в том числе это инвалиды с детства, не имеющие права на трудовую пенсию; дети-инвалиды; дети, потерявшие кормильца, если они не имеют права или отказались от получения трудовой пенсии по случаю потери кормильца.

Помимо этого, с 1 апреля в соответствии с законодательством проведут вторую индексацию пенсий по старости. Пенсии будут проиндексированы в соответствии с доходами Фонда, если их рост превысит инфляцию.

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Здесь напомним, что уже с 1 февраля этого года пенсия по старости выросла на 11,4 процентов. Так, средняя пенсия прибавила 1 265 рублей и увеличилась до 12 464 рублей.

Увеличились и страховые пенсии по инвалидности - с 7 176 до 7 994 рублей, а по потере кормильца - с 7 218 до 8 040 рублей. Всего же февральское повышение коснулось почти 40 миллионов россиян.

Требования к дальнобойщикам ужесточаются

С 1 апреля ужесточатся требования к установке специальных приборов на грузовые автомобили. Называются они тахографы. Согласно правилам дорожного движения, в каждой машине должен быть установлен такой прибор. Теперь все автомобили массой свыше двух тонн должны быть оборудованы более современными тахографами.

Это контрольное устройство, которое фиксирует скорость, с которой едет транспортное средство. Прибор также регистрирует длительность рабочего дня шофера и его время отдыха. С новыми приборами без труда можно будет вычислить место нахождения дальнобойщика.

"Московский патруль": В апреле ужесточатся требования к дальнобойщикам

Прибор позволит дальнобойщикам работать строго по установленному графику. Он даже сам предупреждает водителя, что уже пора остановиться, потому что продолжать путь опасно.

Когда водитель устает, у него замедляется реакция, что приводит к дорожно-транспортному нарушению, и это не говоря уже о том, что водитель может уснуть за рулем. Установка тахографов должна снизить уровень аварийности с участием водителей большегрузов.

Международные платежные системы

По закону до 1 апреля международные платежные системы должны передать внутрироссийские транзакции на обработку в Национальную систему. В ином случае им придется уплатить обеспечительный взнос.

Национальная система платежных карт была создана в 2014 году после того, как некоторые российские банки подпали под действие американских санкций. Международные платежные системы Visa и MasterCard, подчиняясь требованиям США, перестали обслуживать карты, выпущенные этими банками.

НСПК собирается создать операционно-клиринговый центр для обработки внутрироссийских операций по картам в первом квартале 2015 года, а выпуск собственных карт начнется в декабре 2015 года. При этом системы, не являющиеся национально значимыми, должны перейти на процессинг НСПК или внести взнос в Центробанк.

Весенний призыв в армию

С 1 апреля в России начинается весенний призыв в армию. Отправить туда в этом году планируется 150 тысяч человек.

К призыву подлежат мужчины от 18 до 27 лет. Прибыть в армию они должны к 1 июля. Молодой человек, получивший повестку из военкомата, должен пройти годовую службу в армии. В противном случае его могут признать уклонистом и наказать по статье 328 УК РФ "Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы".

За нарушение этой статьи предусмотрены наказания: штраф до 200 тысяч рублей, принудительные работы до двух лет, арест на срок до шести месяцев или лишение свободы до двух лет.

Фото: M24.ru/Лидия Широнина

По данным отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Москвы, в осенний призыв 2014 года в армию было призвано более шесть тысяч москвичей, в весенний - еще шесть тысяч.

В прошлом году на весеннем призыве в Минобороны насчитали 4,3 тысячи уклонившихся от службы по всей России. В 2013 их было 5,2 тысячи. То есть в целом их количество по стране сократилось на 20%.