Выплаты по ОСАГО и увеличение пенсий: что изменится с 1 апреля

Фото: ТАСС/Сергей Быбылев
Новый порядок выплат ОСАГО, повышение пенсии, начало весеннего призыва, ужесточение требований к дальнобойщикам. M24.ru расскажет о том, какие законы и нововведения вступят в силу с 1 апреля и как это повлияет на жизнь москвичей.
ОСАГО - новые цены и возможности
С 1 апреля в рамках ОСАГО будет действовать совершенно новый порядок выплат за травмы и гибель людей при ДТП.
Теперь гражданам не придется дожидаться окончания лечения и собирать чеки, чтобы возместить по договору ОСАГО понесенные на лечение расходы. Выплаты будут установлены за сам факт травмы, и за несколько травм они будут суммироваться. Пакет документов будет минимальным, и выплату получить будет гораздо проще.
Фото: ТАСС/Александр Рюмин
Кроме того, размер страховой выплаты за вред, причиненный жизни и здоровью потерпевших, увеличится со 160 тысяч рублей до 500 тысяч рублей.
Правда, все это повлияет на базовые тарифы ОСАГО. В апреле стоимость полиса вырастет на 40 процентов, кроме того страховые компании могут увеличить тарифы еще на 20 процентов. Такие изменения вступят в силу 12 апреля.
Базовый тариф для легковых автомобилей частных лиц сейчас составляет примерно две с половиной тысячи рублей, с середины следующего месяца он может вырасти до четырех. Для некоторых категорий транспорта тариф ОСАГО снизят: на мотоциклы и мопеды - на 42%, на легковые автомобили юридических лиц - на 22%.
Проезд по Северному обходу Одинцова станет платным
С 1 апреля проезд по Северному обходу подмосковного Одинцова в ночное время станет платным.
Ежедневно с часа ночи до пяти утра за проезд по участку от МКАД до Минского шоссе или в обратную сторону водителю легковушки без прицепа придется заплатить 100 рублей. Если он покинет трассу в районе Можайского шоссе – то 80 рублей.
Днем тариф такой же, но с одним отличием: если свернуть в районе Можайского шоссе, то проезд будет стоить 50 рублей.
Оплатить проезд можно наличными, банковскими картами, электронными бесконтактными смарт-картами, а также с помощью транспондеров (устройства для бесконтактной регистрации в режиме "без остановки"). Для автомобилей с транспондерами выделены специальные полосы для безостановочного проезда.
Повышение пенсии
С 1 апреля снова повысят сразу несколько видов пенсий. В первую очередь повышение коснется социальной пенсии. Ее индексация будет выше предполагавшейся ранее и составит 12,3 процентов вместо 11,9 процентов.
Социальная пенсия выплачивается пенсионерам, не имеющим права на трудовую пенсию. Это значит, что к моменту выхода на пенсию (женщины в 60 лет, мужчины - 65) они не накопили пяти лет стажа. Кроме того, социальную пенсию получают те, кто официально отказался от назначенной им трудовой пенсии.
Также право на социальную пенсию есть у инвалидов, имеющих ограничение способности к трудовой деятельности III, II и I степени, в том числе это инвалиды с детства, не имеющие права на трудовую пенсию; дети-инвалиды; дети, потерявшие кормильца, если они не имеют права или отказались от получения трудовой пенсии по случаю потери кормильца.
Помимо этого, с 1 апреля в соответствии с законодательством проведут вторую индексацию пенсий по старости. Пенсии будут проиндексированы в соответствии с доходами Фонда, если их рост превысит инфляцию.
Фото: ТАСС/Сергей Карпов
Здесь напомним, что уже с 1 февраля этого года пенсия по старости выросла на 11,4 процентов. Так, средняя пенсия прибавила 1 265 рублей и увеличилась до 12 464 рублей.
Увеличились и страховые пенсии по инвалидности - с 7 176 до 7 994 рублей, а по потере кормильца - с 7 218 до 8 040 рублей. Всего же февральское повышение коснулось почти 40 миллионов россиян.
Требования к дальнобойщикам ужесточаются
С 1 апреля ужесточатся требования к установке специальных приборов на грузовые автомобили. Называются они тахографы. Согласно правилам дорожного движения, в каждой машине должен быть установлен такой прибор. Теперь все автомобили массой свыше двух тонн должны быть оборудованы более современными тахографами.
Это контрольное устройство, которое фиксирует скорость, с которой едет транспортное средство. Прибор также регистрирует длительность рабочего дня шофера и его время отдыха. С новыми приборами без труда можно будет вычислить место нахождения дальнобойщика.
Прибор позволит дальнобойщикам работать строго по установленному графику. Он даже сам предупреждает водителя, что уже пора остановиться, потому что продолжать путь опасно.
Когда водитель устает, у него замедляется реакция, что приводит к дорожно-транспортному нарушению, и это не говоря уже о том, что водитель может уснуть за рулем. Установка тахографов должна снизить уровень аварийности с участием водителей большегрузов.
Международные платежные системы
По закону до 1 апреля международные платежные системы должны передать внутрироссийские транзакции на обработку в Национальную систему. В ином случае им придется уплатить обеспечительный взнос.
Национальная система платежных карт была создана в 2014 году после того, как некоторые российские банки подпали под действие американских санкций. Международные платежные системы Visa и MasterCard, подчиняясь требованиям США, перестали обслуживать карты, выпущенные этими банками.
НСПК собирается создать операционно-клиринговый центр для обработки внутрироссийских операций по картам в первом квартале 2015 года, а выпуск собственных карт начнется в декабре 2015 года. При этом системы, не являющиеся национально значимыми, должны перейти на процессинг НСПК или внести взнос в Центробанк.
Весенний призыв в армию
С 1 апреля в России начинается весенний призыв в армию. Отправить туда в этом году планируется 150 тысяч человек.
К призыву подлежат мужчины от 18 до 27 лет. Прибыть в армию они должны к 1 июля. Молодой человек, получивший повестку из военкомата, должен пройти годовую службу в армии. В противном случае его могут признать уклонистом и наказать по статье 328 УК РФ "Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы".
За нарушение этой статьи предусмотрены наказания: штраф до 200 тысяч рублей, принудительные работы до двух лет, арест на срок до шести месяцев или лишение свободы до двух лет.
Фото: M24.ru/Лидия Широнина
По данным отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Москвы, в осенний призыв 2014 года в армию было призвано более шесть тысяч москвичей, в весенний - еще шесть тысяч.
В прошлом году на весеннем призыве в Минобороны насчитали 4,3 тысячи уклонившихся от службы по всей России. В 2013 их было 5,2 тысячи. То есть в целом их количество по стране сократилось на 20%.