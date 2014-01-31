На российских стадионах могут разрешить продажу пива

На российские стадионы могут вернуть продажу пива

В России могут отменить действующий запрет на продажу пива на стадионах. С такой инициативой выступает Росалкогольрегулирование, подготовившее соответствующие поправки к законодательству, сообщает телеканал "Москва 24".

По новым правилам, купить пиво в розницу на территории спортивных сооружений можно будет в кафе или буфете. Подготовленный документ направлен в профильные ведомства, от которых будут ждать предложений и возможных корректировок.

Стоит напомнить, что запрет на продажу пива на спортивных объектах был введен в апреле 2005 года. При этом его реклама на стадионах запрещена с августа 2004 года.

Как сообщает газета "Коммерсантъ", в МВД категорически против распития пива на стадионах, в связи с чем министерство не поддержит такой законопроект. В ведомстве отметили, что последовательно выступали против как проноса пива на стадионы, так и его продажи на их территориях.

В прошлом году Государственная Дума приняла закон "О подготовке и проведении в РФ чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года". Там разрешена только реклама пива на стадионах и только для официального спонсора турниров.