Электронные сигареты хотят приравнять к табачным изделиям

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Зампредседателя социального комитета Совфеда Игорь Чернышев предложил приравнять электронные сигареты к табачным изделиям, сообщает МИА "Россия сегодня".

Согласно документу, который могут внести в Госдуму до конца года, могут запретить реализацию изделий в открытом доступе, а также продажу несовершеннолетним.

"Сейчас это понятие (электронная сигарета – m24.ru) не закреплено четко в законодательстве, к тому же "электронная сигарета" может внешне и не напоминать табачное изделие", – сказал Чернышев.

Проект закона предполагает ввести административную ответственность за нарушения запретов, штрафные санкции могут достигать 150 тысяч рублей.

Председатель комитета по соцполитике Валерий Рязанский добавил, что следующим этапом законодательного регулирования может стать введение акцизного налога на электронные сигареты и другие законодательные меры вплоть до полного запрета на их реализацию.

Ранее m24.ru сообщало, что на электронные сигареты предлагают наносить предупреждающие надписи.

"Электронные сигареты так же, как и обычные сигареты, нужно промаркировать надписями, предупреждающими о вреде курения: "Курение – убивает", "Курение вызывает инфаркты и инсульты", "Курение – причина рака легких" и другими", – сказал член Совфеда Чернышев.

Сопредседатель Российской антитабачной коалиции Алексей Шебашов уверен, что электронные сигареты опасны потому, что их влияние на организм должным образом не изучено.

"Этот продукт – новый на нашем рынке. И для нас он остается неизведанным. Если о вреде курения табака все и так уже знают, то здесь вопрос еще недостаточно изучен. Понятно, что электронные сигареты могут вызывать никотиновую зависимость. Они могут нанести легким и всему организму человека вред. Но насколько сильным будет этот вред, неизвестно", – подчеркнул он.