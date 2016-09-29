Форма поиска по сайту

29 сентября 2016, 20:34

Политика

Авиапассажирам могут разрешить не печатать посадочный талон

фото: ТАСС/Марина Лысцева

Авиапассажирам предлагают разрешить использовать посадочный талон в электронной форме без распечатки бумажного аналога. Соответствующий проект Министерства транспорта РФ размещен на федеральном портале нормативных актов.

В документе поясняется, что приказом от 2015 года предусмотрены случаи оформления посадочного талона в электронном виде. Однако приказом от 2007 года предписывается обязательное проставление отметки о прохождении досмотра пассажиров в бумажном виде.

Таким образом, на практике возникает правовая коллизия в осуществлении данной процедуры. В связи с этим и предлагается разрешить использовать данный документ в электронном виде. В случае принятия – акт вступит в силу в январе 2017 года.

законы пассажиры авиаперелеты авиа и аэропорты Минтранс РФ

