Лишение водительских прав и увеличение пенсионного возраста

Фото: m24.ru

Верховный суд разъяснил, в каких случаях водители, лишенные прав, могут избежать наказания

Важное разъяснение нижестоящим судам дал Верховный суд по поводу наказания водителей, нарушивших правила дорожного движения и лишенных за это прав, пишет "Российская газета". Речь идет об истечении срока давности привлечения этих самых нарушителей к ответственности. Ведь по закону, если суду не хватит положенного времени на вынесение решения о наказании, водитель-нарушитель считается невиновным. И это положение порождает большие надежды у весьма многих отлученных от руля.

В водительском сообществе гуляет масса советов, как потянуть время, прервать срок давности и остаться безнаказанным. Чаще всего, внявшие этим советам попадают впросак. Но в каких случаях течение срока давности останавливается, а в каких - нет, нередко путаются не только водители. Именно поэтому разъяснение Верховным судом подобных коллизий может быть одинаково интересно и юристам, и гражданам за рулем.

Лотерейные билеты на вокзалах и в жилых домах не купишь

Лотерейные магазины и терминалы нельзя будет размещать на вокзалах, в аэропортах, на остановках общественного транспорта, сообщает "Российская газета". Под запретом также окажутся государственные и муниципальные учреждения. Нарушителям новых правил грозят крупные штрафы. Кроме этого нельзя будет купить "билетик на удачу" в магазинах при жилых домах, временных постройках, киосках и уличных прилавках под навесами. Об этом идет речь в поправках, подготовленных минфином.

Нарушение требований и ограничений к местам распространения лотерейных билетов, электронных лотерейных билетов, размещения лотерейных терминалов минфин предлагает наказывать штрафом для граждан - в 5 тысяч рублей. А для должностных лиц штраф хотят установить в 50 тысяч рублей, для компаний - от 300 до 500 тысяч рублей. За продажу лотерейных билетов несовершеннолетним разработчики поправок считают нужным предусмотреть штраф от 3 до 5 тысяч - для граждан, от 25 до 50 тысяч - для должностных лиц и от 200 до 400 тысяч - для компаний с возможной приостановкой их работы до 60 суток.

Осенью Росимущество начнет онлайн-продажу мебели, авто, шуб и старых чайников

Этой осенью Росимущество вновь приступает к сбыту конфиската после трех лет перерыва. По новым правилам, передает "Российская газета". Будут проводиться электронные аукционы на электронных торговых площадках. С обязательным размещением информации о всех выставленных на торги объектах на сайтах Росимущества, его теруправлений и на официальном сайте правительства РФ о торгах - torgi.gov.ru. Это обеспечит доступ для любого желающего, который считает возможным приобрести конфискованный товар. В будущем это могут быть частные или государственные электронные площадки.

Минтруд предлагает начать увеличение пенсионного возраста с чиновников

Минтруд по апрельскому поручению премьер-министра Дмитрия Медведева подготовил проект закона о повышении пенсионного возраста для чиновников - с 60 до 65 лет, сообщает "Коммерсант". Законопроект, "начинающий с себя" повышение в России пенсионного возраста, получился даже более жестким, чем ожидалось. Он не предусматривает переходного периода, не делает различий для мужчин и женщин и на пять лет отодвигает получение чиновниками не только пенсий за выслугу лет и положенных им доплат, но и самой страховой пенсии тем, кто желает продолжать служить родине за канцелярским столом после 60 лет. По оценкам Минтруда, в 2016 году закон непосредственно затронет 5,5 тысяч человек, предполагаемый объем экономии составит всего 90 миллионов рублей - ожидаемый политический эффект от акции несравнимо выше бюджетного.

Ритейлер купил третью региональную сеть с начала года

Второй по обороту российский продуктовый ритейлер X5 Retail Group ("Пятерочка", "Перекресток", "Карусель") закрыл уже третью сделку с начала года, купив 100 магазинов оренбургской сети "Соседдушка", пишет "Коммерсант". Большая их часть - 96 магазинов - будет ребрендирована в "Пятерочки", оставшиеся четыре объекта переделают в "Перекрестки". Интеграция купленных магазинов завершится к ноябрю 2015 года. Приобретение, которое могло стоить до 3 миллиардов рублей, позволит X5 Retail Group утроить присутствие в регионе и сократить отставание от лидера рынка "Магнита".

"Вконтакте" подписала мировое соглашение с первым из трех музыкальных мейджоров – Sony Music

"Вконтакте" подписала мировое соглашение с американской звукозаписывающей компанией Sony Music, передают "Ведомости". Это приведет к созданию платных сервисов в соцсети. Соглашение подписано в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области, где рассматривался иск Sony Music к "Вконтакте" о нарушении ее прав на музыку. В результате Sony Music сняла все претензии. Это первый музыкальный мейджор, с которым "Вконтакте" удалось договориться.

Владелец anywayanyday запускает агентство недвижимости с бывшим чиновником

Бывший заммэра Москвы Владимир Силкин, который сейчас возглавляет Всероссийскую федерацию парусного спорта, инвестирует в онлайн-агентство недвижимости вместе с владельцем онлайн-сервиса покупки авиабилетов anywayanyday.com Кириллом Подольским. Они вложат 3 миллиона долларов в проект под названием myhomeday.com, сообщают "Ведомости". По словам Силкина, до этого у него не было инвестиций в онлайн-проекты. Силкин говорит, что поучаствовать в проекте его пригласил Подольский, с которым они знакомы по парусному спорту.

Антипиратским законом впервые воспользовался производитель софта

Мосгорсуд принял решение о блокировке торрент-трекера dark-os.com на 15 суток на основании заявления компании "1С", пишут "Ведомости". Обеспечительные меры приняты для защиты интеллектуальных прав производителя на программы "1С: Предприятие 8. Управление производственным предприятием" и "1С: Управление торговлей 8", торрент-раздачи которых размещены на этом сайте.