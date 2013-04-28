Форма поиска по сайту

Новости

28 апреля 2013, 00:07

Политика

СФ одобрил закон о сдаче на водительские права на "автомате"

Совет Федерации одобрил закон, разрешающий сдавать на водительские права на машинах с "автоматом". Однако те, кто будет сдавать на "автомате", смогут ездить только на автомобилях с автоматической коробкой передач.

Те же, кто будет сдавать экзамен на автомобиле с механической коробкой передач, смогут управлять любым автомобилем.

Кроме того, сенаторы ввели новую категорию водительских прав "М" для водителей мопедов, скутеров и легких квадроциклов.

Получить такое удостоверение можно будет с 16 лет, а те у кого уже есть права, могут сесть за руль скутера и без категории "М".

Закон осталось подписать президенту России. Он должен вступить в силу через 180 дней после публикации.

законы водительские права автошколы

