Пенсионный возраст для госслужащих хотят повысить до 65 лет

Фото: ТАСС/Митя Алешковский

Министерство труда и социальной защиты разработало законопроект о повышении пенсионного возраста для госслужащих за выслугу лет, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно документу, предлагается увеличить возраст, при достижении которого госслужащие смогут обратиться за назначением пенсии за выслугу лет. Он будет составлять 65 лет. На данный момент пенсия за выслугу лет для чиновника устанавливается в любое время после назначения страховой пенсии по старости или инвалидности.

При этом тем, кому уже назначены страховые пенсии по инвалидности, предлагается сохранить действующий порядок и назначать пенсии за выслугу лет вне зависимости от возраста.

Одновременно с увеличением пенсионного возраста предлагается увеличить до 65 лет предельный возраст пребывания на государственной службе. Сейчас предельный возраст пребывания на госслужбе составляет 60 лет.

Также, планируется увеличить минимальный стаж государственной службы, дающий право на назначение пенсии за выслугу лет, с 15 до 20 лет.

Напомним, на прошлой неделе группа депутатов от ЛДПР внесла в Госдуму проект закона, согласно которому вдовы военных пенсионеров смогут одновременно получать две пенсии. Предполагается, что одна из пенсий будет трудовой, а вторая – пенсия по случаю потери кормильца, которая составит 30 процентов от денежного довольствия военнослужащего.

Предполагается, что на будущий год пенсии в стране проиндексируют на 5,5 процента.