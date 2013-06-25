Минздрав хочет добавить антидепрессанты в список "лекарств по рецепту"

Фото: ИТАР-ТАСС

Минздрав России планирует сформировать перечень лекарственных средств, содержащие сильнодействующие вещества, которые будут продаваться по рецепту. В новый список могут попасть снотворные, обезболивающие и эндокринологические препараты.

Минздрав разработал проект приказа, на основании которого в дальнейшем сформируют перечень лекарственных средств, содержащих сильнодействующие вещества. Прежде всего, это касается препаратов, оказывающих психоактивное действие на организм и вызывающие наркотическую зависимость при применение в немедицинских целях, пишет "Российская газета".

Решение об учете таких препаратов будет принимать Минздрав на основании сведений ФСКН России, Государственного антинаркотического комитета и антинаркотических комиссий в различных субъектах РФ.

Какие именно препараты добавятся в "черный список" к кодеинсодержащим препаратам - пока неизвестно. Ранее в СМИ появлялись предположения, что нововведение затронет преимущественно снотворные и обезболивающие препараты, а также антидепрессанты.

Напомним, с 1 июля прошлого года в список лекарств, отпускающихся только по рецепту, попали "Пенталгин-ICN", "Солпадеин", "Коделак", "Нурофен плюс" и ряд других известных лекарств. В них содержался кодеин, который оказывает обезболивающий эффект (а также успешно лечит кашель), но используется для приготовления "кустарных" наркотиков, таких, как дезоморфин.

