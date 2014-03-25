Форма поиска по сайту

25 марта 2014, 10:30

Политика

МВД предлагает ввести штрафы за изготовление скимминговых устройств

Фото: ИТАР-ТАСС

Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила наказание за изготовление скимминговых устройств (приспособлений, незаконно считывающих информацию с банковских карт). Ранее проект был внесен МВД.

Как сообщает пресс-служба кабмина, предлагается добавить в статью УК "Изготовление или сбыт поддельных кредитных или расчетных карт" ответственность за изготовление или продажу технических устройств, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств.

Кроме того, законопроект предполагает изменения в статье Уголовного кодекса "Неправомерный доступ к компьютерной информации" в части меры наказания за проникновение в защищенные базы данных кредитных учреждений.

По мнению авторов проекта закона, изменения улучшат ситуацию на рынке дистанционных услуг и снизят риски при использовании электронных средств платежа и коммерции. Документ рассмотрят на заседании правительства.

