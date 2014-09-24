Форма поиска по сайту

24 сентября 2014, 13:44

Создателей финансовых пирамид предлагают сажать на 4 года

Фото: ИТАР-ТАСС

Министерство финансов России предложило внести уголовную ответственность за создание финансовых пирамид. Соответствующий законопроект опубликован на портале размещения информации о подготовке правовых актов.

Организаторов пирамид предлагают наказывать штрафом до 1 миллиона рублей или в размере доходов осужденного за период до 2 лет, либо принудительными работами на срок до 4 лет, либо лишением свободы на тот же срок. Законопроект также вводит наказание для тех, кто привлекает средства граждан в финансовые пирамиды.

По данным Минфина, в России насчитывается несколько финансовых пирамид.

Напомним, в марте этого года следователи завели дело в отношении организаторов финансовой пирамиды "Прогресс Инвест". Фирма не инвестировала деньги вкладчиков в акции, а работала как "финансовая пирамида".

При этом финансирование компании осуществлялось как за счет вложения собственных денежных средств, так и за счет приглашения других людей (инвесторов). В последнем случае тот, кто пригласил в организацию, получал 15% от внесенной приглашенным вкладчиком суммы. Всего В "Прогресс Инвест" было заключено около 1,5 тысяч договоров приблизительно на 800-1000 человек.

Расцвет финансовых пирамид пришелся на начало и середину девяностых годов, когда в России действовали такие "компании", как "Хопер-Инвест" и "Властилина". Самой известной же является финансовая пирамида МММ, по различным оценкам от ее деятельности пострадало от 10 до 15 миллионов человек.

законы финансовые пирамиды наказания

