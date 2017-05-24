Отменены открепительные удостоверения на выборах президента России

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Закон о переносе даты президентских выборов и отмене открепительных удостоверений принят Госдумой в окончательном третьем чтении.

Согласно пояснительной записке к документу, гражданину, который захочет проголосовать на президентских выборах, но будет находиться вне своего места жительства, будет достаточно написать заявление и оставить голос по месту пребывания. Порядок и сроки подачи таких заявлений будут устанавливаться Центральной избирательной комиссией.

Уточняется, что такое заявление избиратель сможет подать лично при предъявлении паспорта, а также через портал госуслуг или через МФЦ. Человек, подавший заявление о включении его в список избирателей по месту нахождения, будет исключен из списка по месту жительства.

Также законом предусматривается перенос на третье воскресенье месяца выборов президента, если второе воскресенье является совмещенным, послепраздничным или рабочим днем из-за переноса праздников. Таким образом, в 2018 году день голосования придется на 18 марта.

По нынешнему законодательству, выборы президента России проходят во второе воскресенье марта. В 2018 году это будет 11 марта.