"Вконтакте" не боится попасть в реестр нарушителей авторских прав

Фото: m24.ru/Роман Васильев

У популярной российской соцсети "Вконтакте" нет опасений, что она может попасть в реестр нарушителей авторских прав. Об этом сообщает МИА "Россия сегодня" со ссылкой на пресс-секретаря компании Георгия Лобушкина.

Напомним, 27 июля по решению Роскомнадзора отдельные страницы сервиса YouTube будут включены в этот реестр из-за размещения на видеохостинге сериалов "Физрук" и "Чернобыль", правообладателем которых является телеканал ТНТ.

Отмечается, что после того как Мосгорсуд удовлетворил иск телеканала, противоправная информация не была удалена до конца, 20 июля на видеохостинге было выявлено 137 соответствующих ссылок.

Во "ВКонтакте", где также есть возможность просматривать фильмы и сериалы, отметили, что подобных ситуаций с сетью произойти не может благодаря эффективному взаимодействию с правообладателями.

"У нас таких опасений нет. "ВКонтакте" эффективно взаимодействует с правообладателями по процедуре DMCA (vk.com/dmca), по которой мы оперативно реагируем на любой запрос, касающийся претензий о нарушении авторских прав", – сказал Лобушкин.

Отметим, что в рамках дополненного "антипиратского" закона вечная блокировка может грозить сразу трем сайтам – Flibusta.net, Litmir.me и Rutracker.org. Пресс-служба Московского городского суда подтвердила m24.ru, что издательство "Эксмо" подало иски на эти ресурсы.

"Все иски поданы по нарушению прав на литературные произведения. Мы отслеживаем трафик по большинству подобных ресурсов. На данный момент Flibusta.net, Litmir.me и Rutracker.org – лидеры по числу нарушений в отношении нашего издательства. Неоднократно мы направляли им требования об удалении ссылок на контент без судебного разбирательства, но нас игнорировали.

Поскольку закон вступил в силу лишь недавно, мы прошли только стадии предварительных обеспечительных мер. Ранее суд заблокировал пиратский контент до момента подачи нами исков. Первые из них с требованиями прекратить нарушения и не создавать угрозу повторных нарушений уже переданы в суд", – пояснил начальник юридического отдела "Эксмо" Максим Рябыко.