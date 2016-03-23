ЦБ изменит порядок получения выплат по ОСАГО

Страховщики предложили изменить схему выплат по ОСАГО

Центробанк вместе с Российским союзом автостраховщиков разработал поправки в закон об ОСАГО, которые изменят порядок подачи и рассмотрения претензий к страховым компаниям. Новый закон позволит защитить страховщиков от недобросовестных автоюристов.

Замначальника управления страховых продуктов и прикладной методологии "Ингосстраха" Дмитрий Пастухов рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", как работают такие юристы.

"Автоюристы действуют по очень простой схеме. Они обращаются к страховщику с предоставлением неполного комплекта документы, и тот не имеет права осуществить выплату. Потом юрист обращается в суд, заявляя, что страховщик отказал в выплате. И суд взыскивает со страховщика не только выплату, но и штраф и расходы на экспертизу", – пояснил он.

Пастухов уверен, что поправки облегчат жизнь не только страховщикам, но и самим потерпевшим. "У автомобилистов будет больше понимания, в какой срок они обязаны подать судебную претензию и какие документы должны приложить. По сути, если они все сделают, как прописано в законе, то сэкономят и свое время и деньги на юриста. До 50 процентов того, что присуждает суд, идет автоюристу", – добавил он.

ЦБ отзовет лицензии у страховщиков, не продающих электронные ОСАГО

Как пишет "Российская газета", в поправках предлагается увеличить сроки рассмотрения претензий, направляемых почтой. Именно этот способ общения со страховщиком выбирают недобросовестные юристы, поскольку в этом случае компания не может связаться с самим потерпевшим. Также будут уточнены требования по предоставлению на осмотр страховщику поврежденного автомобиля. Сейчас мошенники вообще стараются этого избежать.

Ранее m24.ru сообщало, что в Российском союзе автостраховщиков решили c 1 июля ввести в оборот новые бланки полисов для борьбы с мошенниками. Граждане и правоохранительные органы смогут даже визуально отличить настоящие полисы от подделок.