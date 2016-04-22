Принят закон о лишении мандатов депутатов-прогульщиков

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Госдума приняла законопроект, лишающий мандатов депутатов, не исполняющих свои обязанности в течение 30 дней, сообщает Агентство "Москва".

Согласно закону, фракция или комитет, членом которого является депутат, вправе потребовать лишить его мандата, если в течение 30 дней депутат не появлялся на пленарном заседании Госдумы, не участвовал в заседаниях комитета и не работал с избирателями в регионе.

Впервые подобные поправки в закон были предложены депутатами "Справедливой России" в июле прошлого года. Они объяснили, что действующие нормы не предусматривают ответственности депутатов за ненадлежащее исполнение обязанностей.

Однако представление могла вносить только фракция, а наказывать депутатов предлагалось за три и более прогулов. В феврале этого года Госдума отклонила этот законопроект.

Автором новых поправок выступил депутат Госдумы от ЛДПР Алексей Диденко. Ранее он назвал кандидатом "на вылет" депутата от ЛДПР Ирину Чиркову, которая не пришла более чем на 300 пленарных заседаний.