Депутаты Госдумы узаконили дистанционный труд

Госдума одобрила законопроект о дистанционной занятости

Дистанционный труд официально узаконили. Госдума приняла в третьем чтении закон, который предписывает работодателям заключать трудовые договоры с работниками "на удаленке".

"Удаленная" работа обрела правовой статус. Работодатель может заключить трудовой договор с сотрудником при помощи обмена электронными документами. После заключения договора работодатель обязан послать новому сотруднику экземпляр трудового договора в бумажном виде заказным письмом, сообщает РИА Новости.

Сотрудник может планировать рабочее время и отдых по собственному усмотрению.

Использование трудовой книжки для работников "на удаленке" не обязательно. Основным документом, подтверждающим трудовую деятельность, является экземпляр трудового договора.

Новый закон коснется, в основном, фрилансеров и представителей "свободных профессий" - журналистов, программистов и дизайнеров, сообщила первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Галина Карелова.

Напомним, президент России Дмитрий Медведев подписал закон об электронной подписи в России в марте 2011 года. В соответствии с этим законом физические и юридические лица получили возможность использования электронной подписи при подписании электронных документов.