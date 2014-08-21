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Законы

21 августа 2014, 14:20

Россия ввела полугодовой запрет на экспорт кожи

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Фото: ИТАР-ТАСС

Правительство России ввело полугодовой запрет на вывоз за рубеж кожевенного полуфабриката. Постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Ограничения на экспорт кожи начнут действовать с 1 октября 2014 года по 1 апреля 2015 года – во время забоя скота. Вывозить нельзя будет дубленую кожу крупного рогатого скота (включая буйволов), животных семейства лошадиных без волосяного покрова и т.д. Также запрещено экспортировать хромированный полуфабрикат.

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В постановлении отмечается, что Минэкономразвития поручено уведомить об ограничениях Евразийскую экономическую комиссию и государства, входящие в Таможенный союз. Также министерство внесет на рассмотрение комиссии вопрос о применении членами союза аналогичного временного запрета.

Ранее вывоз кожи также ограничили Аргентина, Новая Зеландия, Китай и Индия – из-за снижения мирового поголовья крупного рогатого скота. В России кожевенное сырье закупают в основном Италия, Испания и Китай. Сейчас на внутреннем обувном рынке отечественные производители составляют всего 20 процентов.

Директор департамента "Россия" ЗАО "Русская кожа" Дмитрий Лебедев рассказал M24.ru, что запрет на вывоз шкур снизит цены на готовую продукцию на 5-10 процентов. "Ограничения окажут благоприятное воздействие на российский рынок. Нам не хватает сырья. Его стоимость составляет 50 процентов от цены товара", - отметил он.

История вопроса

Вывоз необработанных шкур крупного рогатого скота предлагали ограничить еще в феврале 2014 года. Тогда в правительстве отмечали, что потребность в кожевенном сырье составляет 150 тысяч тонн, а ресурсы не превышают 70 тысяч тонн. При этом 30 процентов сырья вывозится в другие страны. Российские цены на кожу ниже мировых на 20-25%. Это стимулирует объем экспорта, но бюджет ежегодно теряет более 1,2 млрд рублей.

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