Регистрацию дронов массой до 30 килограммов отменили

Беспилотники массой до 30 килограммов можно будет не регистрировать. В Госдуме приняли в третьем чтении закон, предусматривающий отмену обязательной регистрации для таких дронов, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Речь идет о беспилотниках, произведенных за рубежом и поступающих в Россию для эксплуатации. Они также освобождаются от обязательной сертификации – для их использования не будет нужен сертификат летной годности.

Однако дроны, приобретенные за рубежом и ввезенные в Россию в частном порядке или произведенные в стране, подлежат обязательному учету. Это касается всех дронов, масса которых выше 250 граммов.

Кроме того, законом устанавливается обязательная аттестация специалистов авиационного персонала экспериментальной авиации.

Закон вступит в силу спустя 10 дней после официального опубликования.

С 30 марта вступил в силу закон "О внесении изменений в воздушный кодекс Российской Федерации в части пользования беспилотных воздушных судов". Согласно ему, регистрации подлежат все дроны массой от 250 граммов.

С инициативой освободить от регистрации обладателей беспилотников весом до 30 килограммов выступил глава министерства Максим Соколов на Петербургском международном экономическом форуме.