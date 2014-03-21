Совет Федерации одобрил закон о вхождении Крыма и Севастополя в РФ

Фото: ИТАР-ТАСС

Совет Федерации на внеочередном заседании в пятницу одобрил конституционный закон о процедуре вхождения Крыма и Севастополя в состав России.

"За" принятие закона проголосовали 115 сенаторов. Согласно тексту документа, все украинцы, постоянно проживающие на территории полуострова, автоматически получают гражданство России. Исключение составят лишь те, кто до 18 апреля заявит о сохранении украинского гражданства, либо пожелает остаться "лицом без гражданства". Новые российские паспорта в Крыму и Севастополе начали выдавать 19 марта. Планируется, что в течение трех месяцев их смогут получить все жители.

Закон "О принятии в Российскую Федерацию республики Крым и образования в составе РФ двух новых субъектов - республики Крым и города федерального значения Севастополя" определяет основные принципы формирования экономической, финансовой и правовой системы полуострова.

Также внесены дополнения в статью 65 главы 3 Конституции Российской Федерации, где перечислен список российских регионов. Их становится на два больше - 85.

Переходный период, в течение которого республика Крым и город федерального значения Севастополь должны полностью интегрироваться в экономическую, финансовую, правовую и другие системы России, будет действовать до 1 января следующего года.

Государственными языками Крыма будут русский, украинский и крымско-татарский.

Выборы в новые органы власти Крыма и Севастополя запланированы на сентябрь будущего года. До этого времени руководство новыми территориями будет возложено на парламент и совет министров республики Крым, а также законодательное собрание Севастополя.

Напомним, 16 марта в Крыму и Севастополе прошел референдум по статусу автономной республики, где за вхождение Крыма в состав России проголосовали 96,77% жителей полуострова. Явка на референдум превысила 80 процентов.

18 марта в Москве был подписан договор о принятии Крыма и Севастополя в состав России. Документ подписали президент России Владимир Путин, глава правительства Крыма Сергей Аксенов, спикер крымского парламента Владимир Константинов и глава Севастополя Алексей Чалый. Республика Крым считается принятой в состав России с 18 марта.