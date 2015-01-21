Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Новости культурного мира

21 января 2015, 14:27

Михаил Ефремов: "Поправки к глупому закону о запрете мата мне кажутся глупостью"

законы мат запреты Михаил Ефремов нецензурная лексика

Михаил Ефремов. Фото: M24.ru

Актер Михаил Ефремов прокомментировал M24.ru инициативу режиссеров о частичном разрешении мата в кино.

"Я отношусь к этому закону херово. Хер - не мат. Мне кажется это глупостью…какие-то поправки к глупому закону. Но режиссеры однозначно молодцы, что выступили с такой инициативой. Лучшим поступком в такой ситуации было бы просто не обращать внимания. Однако у нас куча больных людей, которые будут говорить матом при детях, я же говорю только о художественных, взрослых вещах, - сообщил M24.ru актер театра и кино Михаил Ефремов.

Напомним, российские режиссеры - Никита Михалков, Карен Шахназаров, Сергей Мирошниченко, Олег Табаков, Владимир Хотиненко и Федор Бондарчук - подготовили письмо с поправками в закон об использовании нецензурной лексики в кино. Они просят разрешить использовать мат в исключительных случаях.

Режиссеры считают, что "иногда мат необходим для более реалистичного показа негативных проявлений общественной жизни".

Закон об использовании нецензурной лексики в художественных произведениях вступил в силу 1 июля 2014 года. За использование мата в произведениях искусства предусмотрен штраф в размере от 2 тысяч до 2,5 тысяч рублей для граждан, от 4 тысяч до 5 тысяч - для должностных лиц и от 40 тысяч до 50 тысяч рублей - для юридических лиц.

В случае повторного нарушения штрафы увеличиваются:

- для должностных лиц - вплоть до дисквалификации на срок до одного года;

- для предпринимателей - вплоть до приостановления деятельности на срок до 90 суток.

В настоящее время прокатное удостоверение картинам с нецензурной лексикой не выдается.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать