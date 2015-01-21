Михаил Ефремов: "Поправки к глупому закону о запрете мата мне кажутся глупостью"

Михаил Ефремов. Фото: M24.ru

Актер Михаил Ефремов прокомментировал M24.ru инициативу режиссеров о частичном разрешении мата в кино.

"Я отношусь к этому закону херово. Хер - не мат. Мне кажется это глупостью…какие-то поправки к глупому закону. Но режиссеры однозначно молодцы, что выступили с такой инициативой. Лучшим поступком в такой ситуации было бы просто не обращать внимания. Однако у нас куча больных людей, которые будут говорить матом при детях, я же говорю только о художественных, взрослых вещах, - сообщил M24.ru актер театра и кино Михаил Ефремов.

Напомним, российские режиссеры - Никита Михалков, Карен Шахназаров, Сергей Мирошниченко, Олег Табаков, Владимир Хотиненко и Федор Бондарчук - подготовили письмо с поправками в закон об использовании нецензурной лексики в кино. Они просят разрешить использовать мат в исключительных случаях.

Режиссеры считают, что "иногда мат необходим для более реалистичного показа негативных проявлений общественной жизни".

Закон об использовании нецензурной лексики в художественных произведениях вступил в силу 1 июля 2014 года. За использование мата в произведениях искусства предусмотрен штраф в размере от 2 тысяч до 2,5 тысяч рублей для граждан, от 4 тысяч до 5 тысяч - для должностных лиц и от 40 тысяч до 50 тысяч рублей - для юридических лиц.

В случае повторного нарушения штрафы увеличиваются:

- для должностных лиц - вплоть до дисквалификации на срок до одного года;

- для предпринимателей - вплоть до приостановления деятельности на срок до 90 суток.

В настоящее время прокатное удостоверение картинам с нецензурной лексикой не выдается.